Кроме того, взрывы также раздавались и в аннексированном Крыму. В частности, оккупанты жаловались на громкие звуки в Севастополе.

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В Скадовске слышали взрывы

В местных телеграм-каналах рассказали, что взрывы в Скадовске прогремели около 9 часов 22 минут. В частности, очевидцы говорили о двух громких прилетах.

Сами россияне сразу поспешили успокоить местных жителей, сказав, что "работает российская противовоздушная оборона". Правда, вместо привычного ПВО оккупанты с испуга написали – ВПО.



В Скадовске почему-то работает ВПО / Фото из соцсетей

В конце концов, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в Скадовске прилетело по месту базирования личного состава оккупантов. Так, они находились в местном туристическом комплексе "Лотос".



Прилетело по оккупантам в комплексе "Лотос" в оккупированном Скадовске / Фото из телеграм-канала Петра Андрющенко

На взрывы уже отреагировали пропагандисты. Они отметили, что в городе "все плохо и очень плохо", а удар был по одному из зданий в центре города. В то же время другую информацию захватчики не предоставили.

Громко было и в оккупированном Севастополе

Местные телеграм-каналы также сообщили о возможной ракетной опасности во временно оккупированном Севастополе на Крымском полуострове. В частности, это произошло около 9 часов 2 минуты по киевскому времени.

Захватчики также сообщали о "треугольнике", пытаясь скрыть атаку и запутать местных граждан. В конце концов, уже в 9 часов 17 минут пропагандисты объявили отбой ракетной опасности в Севастополе.

Пока оккупанты не сообщали, какие последствия "атаки" в городе. Кроме того, в сети также не писали о пострадавших или повреждениях после ракетной опасности в Севастополе.

В Крыму уже не в первый раз громко