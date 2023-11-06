Такое мнение 24 Каналу выразил эксперт с авиации Константин Криволап, отметив, что удар могли нанести со стороны Одессы или Запорожской области. Отметим, что ВСУ ударили по Керчи 4 ноября.

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"Зашли, наверное, над морем. Это более вероятный сценарий, чем запуск со стороны Запорожской области. Скорее всего, из Одессы пошли (ракеты – 24 Канал), – сказал Криволап.

Ведь в Запорожской области нужно было бы пройти достаточно напряженную зону ПВО россиян. К тому же было бы известно, что ракеты улетели.

Керченский мост и судостроительный завод "Залив", по которому прилетело, расположены рядом. То есть это одна зона действия вражеской противовоздушной обороны, которая "защищает" незаконно построенный Крымский мост.

"Эту систему ПВО эти ракеты преодолели. Это очень серьезная атака, последствия этой атаки тоже серьезные", – подчеркнул эксперт с авиации.

Криволап добавил, что, если россияне отведут свои корабли в Новороссийск, то там уже не будет такой опасной для них ситуации. Не будут эффективны там и боновые заграждения. Поэтому, чтобы защитить этот порт этими системами, оккупантам придется остановить все судоходство.

Эта уязвимость этой системы ПВО показала, что, если у нас будут Taurus, то Керченскому мосту, при этой системе ПВО, которая есть сейчас, жить будет не очень долго,

– сказал эксперт с авиации.

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