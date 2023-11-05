Спутниковые снимки датированы 5 ноября. На них заметно поражённый корабль, который стоит на причале у завода "Залив".

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Спутниковые фото пораженного "Каракурта"

На снимках Planet Labs зафиксированы повреждения судостроительного завода и ракетоносителя "Каракурт". Капитан 1-го ранга ВМС запаса Андрей Рыженко заявил, что на момент взрыва возле завода стоял только один корабль, способный совершать пуски "Калибров" – "Аскольд".

Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена,

– рассказал Рыженко.

Капитан ВМС также уточнил, что "Аскольд" может нести до 8 ракет типа "Калибр". Повреждение такого судна оказывает существенное влияние на безопасность Украины, а также на возможности врага.

Завод и корабль в Керчи после прилета / Фото "Схемы"

"Каракурт" пошел за "Москвой"