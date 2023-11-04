Он был на заводе. Также оккупанты традиционно заявили о рекордном количестве якобы сбитых ракет.

Интересно В Крыму жаркий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов

Минобороны России подтвердили удар крылатыми ракетами по кораблю в Керчи

Минобороны России вечером 4 ноября подтвердило, что ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Бутомы во временно оккупированной Керчи.

Средствами ПВО сбито 13 крылатых ракет,

– говорят оккупанты.

Однако даже двух несбитых ракет хватило, чтобы поразить вражеский корабль.

"В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения находившийся на заводе корабль", – сообщило минобороны России.

Стоит прочесть Атака на "Залив" в Керчи, поражение ракетоносителя: все, что известно о прилете в Крыму 4 ноября

Кратко об ударе по судоремонтному заводу в Керчи

По предварительной информации, во временно оккупированном Крыму 4 ноября поразили корабль типа "Каракурт", являющийся носителем "Калибров". Он был совершенно новым и находился на этапе дооснащения. Судно должны были вскоре передать в состав Черноморского флота России.

До этого были сообщения об ударе по судостроительному заводу "Залив" имени Бутомы. На кадрах от очевидцев был виден столб дыма и огонь в районе предприятия. Завод расположен на улице Танкистов, 4 – на юге города Керчь, в районе Камыш-Бурунской косы.

Стоит отметить, что Стратком ВСУ уже назвал атаку на вражеский завод успешной.

"Вечером 4 ноября Вооруженные Силы Украины нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи", – говорится в сообщении.

С 2014 г. этим предприятием незаконно руководит Россия через акционерное общество "Зеленодольский завод имени А. М. Горького". "Залив", в частности, создает суда военно-морских сил враждебного государства.