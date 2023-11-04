Він перебував на заводі. Також окупанти традиційно заявили про рекордну кількість начебто збитих ракет.

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Міноборони Росії підтвердили удар крилатими ракетами по кораблю у Керчі

Міноборони Росії ввечері 4 листопада підтвердило, що ЗСУ завдали удару 15 крилатими ракетами по суднобудівному заводу імені Бутоми в тимчасово окупованій Керчі.

Засобами ППО збито 13 крилатих ракет,

– кажуть окупанти.

Однак навіть двох незбитих ракет вистачило, щоб уразити ворожий корабель.

"Унаслідок влучання крилатої ракети противника зазнав ушкоджень корабель, що перебував на заводі", – повідомило міноборони Росії.

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