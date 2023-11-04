Власне, у суботу, 4 листопада, Україна завдала удару по підприємству "Залів" у Керчі, що виготовляє судна. Усе що про це відомо, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Перші повідомлення про вибухи

Близько 16:20 місцеві телеграм-канали почали писати про атаку повітряних цілей на Крим та згодом вибухи в районі Керчі, що на сході півострова.

Були повідомлення і про так звану "димову завісу" біля Кримського мосту, що сполучає незаконно окупований півострів з материковою частиною Росії, та заяви від пропагандистів про те, що ЗСУ нібито намагаються знову вдарити по переправі.



"Димова завіса" в районі Керченського мосту / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Через деякий час користувачі навіть поширили відео, на якому видно густий стовп чорного диму біля Кримського мосту. Його, вочевидь, було видно з усіх куточків міста.

Дим у районі Кримського мосту: дивіться відео

Дим в районі заводу "Залів"

Після диму у небі над мостом загарбники на тривалий час розслабитись не мали змоги. ЗМІ почали поширювати інформацію про приліт в районі суднобудівельного заводу "Залів" імені Бутоми, що на півдні Керчі. Це підтвердили відео від місцевих жителів.

У небі над Кримом зафіксували ракету: дивіться відео

Приліт в Керчі в районі суднобудівельного заводу: дивіться відео

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Від 2014 року цим підприємством незаконно керує Росія через акціонерне товариство "Зеленодольский завод імені А. М. Горького". Важливо, що "Залів", зокрема, створює судна військово-морських сил ворожої держави.

Розташування заводу "Залів" імені Бутоми: дивіться на карті від Google maps

Збройні Сили підтвердили атаку

Близько 20:20 в командуванні Збройних Сил підтвердили атаку на Крим та констатували, що удари були успішними.

ЗСУ завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залів" у тимчасово окупованій Керчі,

– написали в командуванні українського війська.

Ураження корабля з "Калібрами"

Джерела 24 Каналу повідомляли, що, за попередньою інформацією, було уражено саме корабель проєкту "Каракурт", що був носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Згодом в Повітряних силах це підтвердили, подякувавши пілотам тактичної авіації. Також там натякнули, що ударів по окупованому півострову було завдано французькими ракетами SCALP, які мають радіус дії у 560 кілометрів.

Подяка пілотам тактичної авіації за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залів" у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту – носій крилатих ракет "Калібр". Молодці, немов SCALPелем пройшлись,

– наголосили в Повітряних силах.

Як стверджують джерела 24 Каналу, на момент ураження малий ракетний корабель проєкту "Каракурт" був абсолютно новим та перебував на етапі дооснащення. Його якраз-таки невдовзі мали передати до складу Чорноморського флоту Росії.

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У Керчі зафіксували приліт в районі підприємства "Залів": відео 24 Каналу

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Як окупанти брехали про "ППО"

Окупаційна влада Криму відреагувала на атаку одразу. Однак, як завжди, почала вигадувати байки про роботу так званої "російської протиповітряної оборони". Власне, коментар о 17:05 опублікував гауляйтер півострова Сєргєй Аксьонов.

У районі суднобудівного заводу імені Бутоми у Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків. Постраждалих немає,

– написав так званий "посадовець".

Про Кримський міст конкретно Аксьонов нічого не згадував, однак російські пропагандисти наввипередки поспішали запевняти, що з переправою нібито "все добре". Водночас вони заявили, що було збито від 12 до 18 ракет.