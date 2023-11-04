У суботу ввечері, 4 листопада, анонімні телеграм-канали почали поширювати відповідні повідомлення про вибух в місті Керчі на сході півострова. Про це інформує 24 Канал.

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У Керчі прилетіло в завод окупантів

На кадрах видно, що через море в бік узбережжя летіла повітряна ціль. Також було зафіксовано звук польоту, вочевидь, ракети, а також момент її влучання в об'єкт.

Як стверджують телеграм-канали, йдеться саме про влучання суднобудівельний завод "Залів" імені Бутоми. На світлинах й відео справді видно, що в районі цього об'єкта – яскраве жовтогаряче полум'я та величезний стовп диму.

У Керчі в небі зафіксували повітряну ціль: дивіться відео

Влучання в район суднобудівельного заводу в Керчі: дивіться відео

Наголосимо, що "Залів" – одне з найбільших суднобудівних підприємств у східній частині Європі. Стало воно відоме виробництвом військових фрегатів. Разом з тим від 2020 року цей завод розпочав будівництво кораблів-авіаносців для військово-морського флоту Росії.

Щось горить в районі заводу "Залів": дивіться відео

Вочевидь, у Керчі приліт в районі заводу: дивіться відео

Зазначимо, що розташований завод на вулиці Танкістів, 4 на півдні міста Керч в тимчасово окупованому Криму.

Розташування заводу "Залів": дивіться на карті від Google maps

Зверніть увагу! Так званий "голова" Криму Сєргєй Аксьонов поспішив запевнити, що в районі підприємства спрацювала ППО. За словами гауляйтера, "частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків", і постраждалих нібито немає.

Вибухи в Криму: останнє