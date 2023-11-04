На фоні тривоги Севастопольська бухта та Кримський міст були в диму. Окупанти заявили, що це "димові засоби маскування".

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Росіяни заявили про роботу ППО над Кримом

Спершу окупанти заявили, що над Кримом працює ППО. Нібито ЗСУ намагаються бити по Кримському мосту, тож над ним димова завіса. Жителі Керчі та Аршинцева писали про звуки вибухів у небі.

Крім цього, вибухи лунали і в окупованому Генічеському районі Херсонської області.

Окупанти заявили про "легкі ушкодження"

Повідомляється, що біля мосту в Керчі було дуже гучно. Російські пропагандисти стверджують, що влучань немає, однак є "легкі ушкодження" від уламків. Тим часом диму біля мосту стало значно більше.

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Тим часом українські моніторингові канали натякають на те, що є влучання у судноремонтний завод ворога. Окупанти запевнили, що влучань немає і нібито сили ППО збили всі ракети. Вони стверджують, що було від 12 до 18 повітряних цілей і всі вони збиті.

У районі суднобудівного заводу ім. Бутоми в Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків, які постраждали немає,

– заявив гауляйтер Аксьонов.

Що варто знати про завод ім. Бутоми Після того, як Росія окупувала Крим, від кінця 2014 року вона незаконно окупувала і завод ім. Бутоми. Підприємство від кінця 2014 року перебуває під управлінням АТ "Зеленодольский завод імені А. М. Горького", яке є головним будівником замовлень для ВМФ Росії.

До слова, раніше видання The Economist заявило, що 30 жовтня Україна вперше завдала удару по окупованому Криму ракетами ATACMS.

Поки що українська сторона не підтвердила цю інформацію. Однак того дня у різних куточках півострова дійсно лунали вибухи. Українські моніторингові канали писали про пошкодження ворожої С-300. Також місцеві припускають, що міг статися приліт по аеродрому у Новофедорівці.