Вкрай неспокійно стало окупантам у Криму ближче до полудня. Спочатку у Севастополі пролунала повітряна тривога. Пізніше так званий губернатор Міхаїл Развожаєв розповів про роботу ППО.

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Чути вибухи, дим здіймається вгору

ЗМІ і телеграм-канали повідомляють про те, що було 4 – 5 вибухів. Точну кількість ніхто не може підрахувати. Водночас кажуть, щь здіймається у небо дим.

У небі щось активно вибухає над Севастополем: дивіться відео

Місцеві коресподненти заявляють, що дим здіймається у районі Севморзаводу. Також є припущення, що міг статися приліт по аеродрому у Новофедорівці. Пізніше стало відомо, що в сторону аеродрому вирушила пожежна машина.

Повідомляють очевидці, що у районі вулиці Хрустальова у Севастополі буцімто збили безпілотник. Тим часом на Південній бухті – димова завіса.

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У мережу виклали вибухи у Севастополі: дивіться відео

У партизанському русі Атеш наголосили, що не дарма публікують щоденно координати ворога. Для розуміння зазначають, що Сили оборони України отримують утричі більше відомостей. Ось ми і бачимо результати роботи.

Вибухи у Севастополі з іншого ракурсу: дивіться відео

Развожаєв пізніше заявив, що над Севастополем буцімто збили дві повітряні цілі. Мовляв, служби продовжують контролювати ситуацію. Він також додав, що уламки буцімто впали на територію школи №27 на Північній стороні, на вулиці Пасічній і в Інкермані.

Станом на 12:30 димова завіса з Південної бухти Севастополя пішла. Водночас залишився дим, який здіймається у небо з району площі Нахімова – входу у морський вокзал.

Також місцеві мешканці повідомляють про дивний дим у районі бухти Голландія. Кажуть, що він аж ніяк не схожий на димову завісу. Для розуміння, у тому районі розташовано безліч військових об'єктів ворога.

У російському міноборони невдовзі відзвітували. Отже, вигадали, що їхній ППО буцімто вдалося збити цілих 8 ракет Storm Shadow, якими буцімто атакував "кієвскій рєжим".

Развожаєв потім підбив підсумки атаки, від якої окупанти буцімто відбилися. Каже, що уламки впали у приватному секторі поблизу залізниці у районі Мекензієвих гір. Буцімто внаслідок цього постраждав 57-річний чоловік, у якого "рана голені середньої тяжкості".

Уламки буцімто попадали також на вулиці Пасічній, Міщенка, у районі Хуторського проїзду уламки пробили шифер на даху будинку. Упали вони також на Качинському шосе на будинок. Ще й у районі пляжів Ускуєвка та Мокроусова зафіксували уламки.

У традиційній манері, "серйозних пошкоджень спорудам і комунікаціям не зафіксували".