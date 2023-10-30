Відповідну інформацію озвучив так званий губернатор Міхаїл Развожаєв. Допис про "відбивання атаки" з'явився о 03:18 30 жовтня.
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Скаржився на "гучні звуки"
У найкращих традиціях Развожаєва, мешканці чують "гучні звуки". За його словами, це аж ніяк не вибухи, а просто на зовнішньому рейді над акваторією буцімто відбивають атаку БпЛА. Він зауважив, що робить це Чорноморський флот. Місцеві кореспонденти розповіли, що вночі також чули стрільбу зі стрілецької зброї у Севастополі.
Більше деталей згодом озвучило міністерство оборони Росії. У ньому заявили, що у Чорному морі виявили два безекіпажні катери.
"По району виявлення завдано вогневої поразки, на зовнішньому рейді Севастопольської бухти проводиться комплекс протимінних та протидиверсійних заходів", – наголошують у відомстві.
А вже під ранок морський пасажирський транспорт свій рух призупинив. Кажуть, на площі Нахімова та площі Захарова організують рухомий склад, щоб він працював на компенсаційному маршруті. Причина, ймовірно, у тому, що у Севастопольській бухті під ранок чули два потужні залпи. Про це розповіли місцеві телеграм-канали близько 06:22.
Ближче до 06:50 стало відомо, що росіяни ще й Кримський міст перекрили.
Минулої ночі у Криму теж лунали вибухи
- У ніч проти 29 жовтня вибухи чули у Чорноморському, Саках і Євпаторії. Спочатку "бавовну" підвезли до Чорноморського, а потім – Євпаторії. Також відомо, що лунала стрільба зі сторони Заозерного.
- Окупанти хизувалися, що у Чорноморському буцімто працює ППО. І що вона буцімто відбивається від атаки по так званих безпілотниках. Місцевим мешканцям було не до жартів, тож вони перебралися до підвалів.
- А вже пів на першу ночі у районі Чорноморського місцеві мешканці зняли конкретні спалахи від вибухів. Зауважимо, що у місцевих пабліках була істерика. Людей закликали такого роду відео не викладати, бо це впливає на можливість збивати повітряні цілі.
- Власне, тієї ж ночі міноборони Росії відзвітувало про феноменальні успіхи. Запевняли, що ППО змогла "знищити 36 українських безпілотників" над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною Криму.