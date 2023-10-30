Соответствующую информацию озвучил так называемый губернатор Михаил Развожаев. Сообщение об "отражении атаки" появилось в 03:18 30 октября.
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Жаловался на "громкие звуки"
В лучших традициях Развожаева, жители слышат "громкие звуки". По его словам, это отнюдь не взрывы, а просто на внешнем рейде над акваторией будто бы отбивают атаку БПЛА. Он отметил, что делает это Черноморский флот. Местные корреспонденты рассказали, что ночью также слышали стрельбу из стрелкового оружия в Севастополе.
Больше деталей впоследствии озвучило министерство обороны России. В нем заявили, что в Черном море обнаружили два безэкипажных катера.
"По району обнаружения нанесено огневое поражение, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий", – отмечают в ведомстве.
А уже к утру морской пассажирский транспорт свое движение приостановил. Говорят, на площади Нахимова и на площади Захарова организуют подвижной состав, чтобы он работал на компенсационном маршруте. Причина, вероятно, в том, что в Севастопольской бухте под утро слышали два мощных залпа. Об этом рассказали местные телеграм-каналы около 06:22.
Ближе к 06:50 стало известно, что россияне еще и Крымский мост перекрыли.
Развожаев в 07:08 написал, что если жители увидят дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты, то не стоит переживать. Мол, это военные используют табельные средства маскировки. Уверил, что запах неприятный, но угрозы не несет.
В 7:23 оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту.
Минувшей ночью в Крыму тоже раздавались взрывы
- В ночь на 29 октября взрывы слышали в Черноморском, Саках и Евпатории. Сначала "хлопок" подвезли в Черноморское, а затем – в Евпаторию. Также известно, что раздалась стрельба со стороны Заозерного.
- Оккупанты кичились, что в Черноморском якобы работает ПВО. И что она отбивается от атаки по так называемых беспилотников. Местным жителям было не до шуток, поэтому они перебрались в подвалы.
- А уже полпервого ночи в районе Черноморского местные жители сняли конкретные вспышки от взрывов. Заметим, что у местных пабликах была истерика. Людей призывали такого рода видео не выкладывать, потому что это влияет на возможность сбивать воздушные цели.
- Собственно, в ту же ночь минобороны России отчиталось о феноменальных успехах. Уверяли, что ПВО смогло "уничтожить 36 украинских беспилотников" над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.