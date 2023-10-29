Как отмечают местные СМИ, в Черноморском российское ПВО якобы стреляет по дронам. Жители жалуются, что им очень страшно и что вынуждены сидеть по подвалам.
Читайте также На аэродроме под Севастополем россияне разместили системы ПВО и РЛС: спутниковые снимки
Взрывы раздаются не только в Черноморскому
Итак, ближе к полуночи звуки беспилотников слышали также в Евпатории. Кроме того, раздалась стрельба со стороны Заозерного.
Тревожно в Черноморскому, Саках и Евпатории. СМИ пишут, что в Черноморскому то ли стреляют по каким-то воздушным целям, то ли эти же цели куда-то попадают.
Поступают сообщения, что в Черноморскому якобы работает российское ПВО. И что оно отстреливается по беспилотникам. Собственно, от громких звуков люди перебрались в подвалы, где прячутся от атаки с детьми.
В Крыму жалуются на атаку дронами: смотрите видео
Обратим внимание, что, несмотря на так называемую работу российского ПВО, БПЛА продолжают летать над Евпаторией. Ночь обещает быть очень тревожной для оккупантов в Крыму.
Пол на 1 ночи в районе Черноморского сняли конкретные вспышки от взрывов Интересно, что в местных пабликах начинают истерить. Призывают такие видео не снимать, чтобы не мешать российскому ПВО сбивать воздушные цели.
В сеть выложили вспышки во время атаки: смотрите видео
Обратим внимание, что несколькими днями ранее взрывы раздавались по всему Севастополю. Напомним, что неподалеку расположены две жирные цели врага.
Что известно о взрывах в Севастополе
- Поздно ночью 24 октября в Севастополе раздались взрывы. Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев заявил, что в районе Кара-Кобы якобы посадили беспилотник, "сдетонировавший на земле".
- Заметим, что в этом районе – полигон по утилизации боеприпасов. А также, вероятно, 4 склада с оружием и техникой врага. Об этом журналистам 24 Канала рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
- Он иронически обратил внимание на удобство. Мол, оккупанты говорят, что происходит утилизация боеприпасов. Если же происходит прилет, его легче замаскировать.