Як зазначають місцеві ЗМІ, у Чорноморську російське ППО буцімто стріляє по дронах. Мешканці бідкаються, що їм дуже страшно, і що змушені сидіти по підвалах.
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Вибухи лунають не лише у Чорноморську
Отже, ближче до півночі звуки безпілотників чули також у районі Євпаторії. Крім того, лунала стрільба зі сторони Заозерного.
Тривожно у Чорноморську, Саках і Євпаторії. ЗМІ пишуть, що у Чорноморську чи то стріляють по якихось повітряних цілях, чи то ці самі цілі кудись влучають.
Надходять повідомлення, що у Чорноморську буцімто працює російське ППО. І що воно буцімто відстрілюється по безпілотниках. Власне, від гучних звуків люди перебралися до підвалів, де ховаються від атаки з дітьми.
У Криму скаржаться на атаку дронами: дивіться відео
Звернімо увагу, що попри так звану роботу російського ППО, БпЛА продовжують літати над Євпаторією. Ніч обіцяє бути надзвичайно тривожною для окупантів у Криму.
Пів на 1 ночі у районі Чорноморського зняли конкретні спалахи від вибухів. Цікаво, що у місцевих пабліках починають істерити. Закликають отакі відео не знімати, щоб не заважати російському ППО збивати повітряні цілі.
У мережу виклали спалахи під час атаки: дивіться відео
Звернімо увагу, що кількома днями раніше вибухи лунали по всьому Севастополю. Нагадаймо, що неподалік розташовані дві жирні цілі ворога.
Що відомо про вибухи у Севастополі
- Власне, пізно вночі 24 жовтня у Севастополі пролунали вибухи. Так званий "губернатор" Міхаіл Развожаєв заявив, що у районі Кара-Коби" буцімто посадили безпілотник, "який здетонував на землі".
- Зауважимо, що в цьому районі – полігон з утилізації боєприпасів. А також, імовірно, 4 склади зі зброєю та технікою ворога. Про це журналістам 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.
- Він іронічно звернув увагу на певну зручність. Мовляв, окупанти кажуть, що відбувається утилізація боєприпасів. Якщо ж стається приліт, то його легше замаскувати.