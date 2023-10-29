Як зазначають місцеві ЗМІ, у Чорноморську російське ППО буцімто стріляє по дронах. Мешканці бідкаються, що їм дуже страшно, і що змушені сидіти по підвалах.

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Вибухи лунають не лише у Чорноморську

Отже, ближче до півночі звуки безпілотників чули також у районі Євпаторії. Крім того, лунала стрільба зі сторони Заозерного.

Тривожно у Чорноморську, Саках і Євпаторії. ЗМІ пишуть, що у Чорноморську чи то стріляють по якихось повітряних цілях, чи то ці самі цілі кудись влучають.

Надходять повідомлення, що у Чорноморську буцімто працює російське ППО. І що воно буцімто відстрілюється по безпілотниках. Власне, від гучних звуків люди перебралися до підвалів, де ховаються від атаки з дітьми.

У Криму скаржаться на атаку дронами: дивіться відео

Звернімо увагу, що попри так звану роботу російського ППО, БпЛА продовжують літати над Євпаторією. Ніч обіцяє бути надзвичайно тривожною для окупантів у Криму.

Пів на 1 ночі у районі Чорноморського зняли конкретні спалахи від вибухів. Цікаво, що у місцевих пабліках починають істерити. Закликають отакі відео не знімати, щоб не заважати російському ППО збивати повітряні цілі.

У мережу виклали спалахи під час атаки: дивіться відео

Звернімо увагу, що кількома днями раніше вибухи лунали по всьому Севастополю. Нагадаймо, що неподалік розташовані дві жирні цілі ворога.

Що відомо про вибухи у Севастополі