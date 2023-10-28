Про те свідчать супутникові знімки, розміщені OSINT-проєктом Radio & Nukes. Зокрема, на летовищі є 3 РЛС.

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Росіяни розмістили на "Бельбеку" ППО та РЛС

На авіабазі Бельбек росіяни розмістили доволі активні системи, зокрема:

2 РЛС дальнього радіолокаційного виявлення 5Ж6У НЕБО-У;

1 РЛС виявлення системи С-300/400 або автономна типу 96Л6;

1 радар підходу RSP-27, який використовується для допомоги літакам під час посадки, а не для ППО;

1 комплекс протиповітряної оборони ближньої дії "Панцир-С2".



Росіяни намагаються захиститися від ударів / Фото Radio & Nukes

Також експерти показали графік зони прямої видимості радарів на цьому майданчику. Варто зауважити, що це графік LOS, який не враховує характеристики поширення радіохвиль або характеристики радара.



Графік зони прямої видимості радарів / Фото Radio & Nukes

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Яка авіація Росії базується на "Бельбеку"

"Бельбек" – це дуже велике та потужне військове летовище, розташоване на березі моря. Його територія до окупації підпорядкувалася Нахімовському району Севастополя – аеродром розміщений на північному боці міста поряд із мікрорайоном Любимівка.

Біля нього є село Фруктове, яке до 1945 року мало назву Бельбек. Кримські татари досі саме так і називають цей населений пункт.

На "Бельбеку" дислокується 38 винищувальний авіаційний полк армії Росії. Він озброєний:

12 Су-27;

12 модернізованими Су-27СМ;

3 навчально-бойовими Су-27УБ;

5 двомісними винищувачами Су-30М2.

Також важливим моментом є те, що після реконструкції у 2020 році цей аеродром може приймати й стратегічні бомбардувальники. Передусім мовиться про Ту-22М3, Ту-160 та Ту-95МС, які перебувають на озброєнні країни-агресорки.