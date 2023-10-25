Ці та інші події на українському фронті проаналізував в щоденному зведенні для 24 Каналу полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

Дивіться також Що відбувається на авдіївському териконі: Барабаш сказав, чи закріпилися там росіяни

Бої за Авдіївку

Авдіївський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті. Днями російська пропаганда оприлюднила відео, як на одній з висот – териконі, було встановлено російський прапор та прапор окремого окупаційного формування. Згодом український безпілотник знищив ці стяги.

Світан пояснив, що останнім часом терикон перестав бути значною висотою, лише підвищенням. Тому будь-яке розташування ворога там накриє українська артилерія, тож як укріпрайон його використовувати не можна.

Як укриття можна використовувати територію за кілька метрів від терикона, однак і там противнику буде небезпечно, адже кілька касетних снарядів одразу відмінусують формування, яке розташується там.

За повідомленнями бійців, останнім часом неподалік Авдіївки дещо зменшилися наступальні дії. Полковник запасу вважає, що причиною цьому став нібито приїзд Сєргєя Шойгу на східний фронт. Так росіяни намагалися приховати свої величезні втрати хоча б на цей період.

З іншого боку, це може бути пов’язано зі зменшенням кількості снарядів у росіян. Адже на цьому напрямку було накопичено боєприпасів приблизно на тиждень – півтора.

Тобто зараз буде провал до наступної партії. Через скільки часу вони підвезуть нові – це велике питання. Поки будуть перебиватися авіаційною підтримкою, можливо, збільшиться робота КАБами. Якби ми мали достатню кількість ATACMS, можна було б перехоплювати ті партії снарядів і вони б не доїжджали до фронту,

– додав військовий експерт.

Повний фронтовий огляд від Світана: дивитися відео

"Бавовна" в Криму

На південному напрямку з’явилися повідомлення про влучання у ворожий аеродром Бельбек в тимчасово окупованому Криму.

Удари були серйозними, зауважив Світан, адже звуки чули навіть у Бахчисараю, що достатньо далеко від Севастополя. До того ж повітряну тривогу оголосити не встигли.

Такі удари могли бути пов’язані із нещодавнім повідомленням Путіна про переміщення літака МіГ-31 для патрулювання над Чорним морем.

Вибухи в Росії

Відомо, що росіяни переміщують в Брянську область модернізовані ракети С-300, аби бити по прифронтових територіях України. За цікавим збігом обставин саме там цієї ночі було чутно вибухи.

В Росії досить багато накопичено ракет до установки С-300, її там використовують як балістичну ракету типу "земля – земля" дальністю до 150 кілометрів.

Зараз спецслужби України серйозно взялися за подібні операції. Дальність українських безпілотників сягає 150 кілометрів, саме на цій відстані можна знаходити та вражати подібні комплекси на території країни-агресорки.