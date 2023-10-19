Супутникові знімки винищувачів МіГ-31 в окупованому Криму опублікував OSINT-фахівець MT Anderson. За його словами, на фото від 15 жовтня на аеродромі "Бельбек" в окупованому Севастополі вже розташовані 4 літаки МіГ-31 росіян.
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Росія могла перекинути в Крим чотири літаки МіГ-31
Також на знімках видно російські Су-30 і Су-27, а деякі літаки покриті камуфляжною сіткою та шинами. OSINT-фахівець не уточнює, про яку модифікацію МіГ-31 мовиться. Слід зазначити, що носієм аеробалістичних ракет "Кинджал" є МіГ-31К.
На аеродромі "Бельбек" супутник зафіксував 4 літаки МіГ-31 / Фото MT Anderson
Що відомо про МіГ-31 в Криму
- Кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що Повітряно-космічні сили Росії постійно патрулюватимуть нейтральний простір над Чорним морем. За його словами, над Чорним морем патрулюватимуть літаки МіГ-31.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що патрулювання МіГ-31К у Чорному морі кардинально нічого не змінює для Сил оборони України.
- Річ у тім, що російські літаки й так патрулюють у Чорному морі, а також загрожують Україні з Півдня та Півночі ракетами й авіабомбами різного типу.
- На думку Ігната, можливо, ці погрози Путіна більше спрямовані для країн НАТО.
- Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк теж заявила, що дії окупантів не матимуть впливу на повітряні тривоги в Україні.