Спутниковые снимки истребителей МиГ-31 в оккупированном Крыму опубликовал OSINT-специалист MT Anderson. По его словам, на фото от 15 октября на аэродроме "Бельбек" в оккупированном Севастополе уже расположены 4 самолета МиГ-31 россиян.

Смотрите также Как выглядит международный аэропорт "Луганск" после ударов ВСУ: спутниковые фото

Россия могла перебросить в Крым четыре самолета МиГ-31

На снимках также видны российские Су-30 и Су-27, а некоторые самолеты покрыты камуфляжной сеткой и шинами. OSINT-специалист не уточняет, о какой модификации МиГ-31 идет речь. Следует отметить, что носителем аэробалистических ракет "Кинжал" является МиГ-31К.



На аэродроме "Бельбек" спутник зафиксировал 4 самолета Миг-31 / Фото MT Anderson

Что известно о МиГ-31 в Крыму