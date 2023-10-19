Спутниковые снимки истребителей МиГ-31 в оккупированном Крыму опубликовал OSINT-специалист MT Anderson. По его словам, на фото от 15 октября на аэродроме "Бельбек" в оккупированном Севастополе уже расположены 4 самолета МиГ-31 россиян.
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Россия могла перебросить в Крым четыре самолета МиГ-31
На снимках также видны российские Су-30 и Су-27, а некоторые самолеты покрыты камуфляжной сеткой и шинами. OSINT-специалист не уточняет, о какой модификации МиГ-31 идет речь. Следует отметить, что носителем аэробалистических ракет "Кинжал" является МиГ-31К.
На аэродроме "Бельбек" спутник зафиксировал 4 самолета Миг-31 / Фото MT Anderson
Что известно о МиГ-31 в Крыму
- Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что воздушно-космические силы России постоянно будут патрулировать нейтральное пространство над Черным морем. По его словам, над Черным морем будут патрулировать самолеты Миг-31.
- Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что патрулирование МиГ-31К в Черном море кардинально ничего не меняют для Сил обороны Украины.
- Дело в том, что российские самолеты и так патрулируют в Черном море, а также угрожают Украине с Юга и Севера ракетами и авиабомбами разного типа.
- По мнению Игната, возможно, эти угрозы Путина больше направлены для стран НАТО.
- Пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк тоже заявила, что действия оккупантов без влияния на воздушные тревоги в Украине.