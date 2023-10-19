Еще 17 октября стало известно, что Вооруженные Силы ударили по Луганску и Бердянску ракетами ATACMS. Собственно, именно по авиабазам в районах этих городов. Впоследствии появились спутниковые фото аэропорта "Луганск" после атаки.

Смотрите также Без гражданских поблизости: Гайдай рассказал о месте, куда в Луганскую область прилетели ATACMS

Как выглядит "Луганск" со спутника

Как пишут СМИ, спутниковый сервис Planet Labs зафиксировал повреждения на аэродроме после ударов украинской армии. В частности, можно рассмотреть, как выглядела база 19 августа и 18 октября после атаки.

Международный аэропорт "Луганск" до и после удара ВСУ / Фото из материала "Схем"

В то же время в эфире национального телемарафона 19 октября начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш констатировал, что появление ATACMS у Сил обороны создало для российских захватчиков немало проблем на ровном месте.

Оккупантам добавилось немало хлопот. Враг нуждается в новых местах базирования. Ему придется растягивать свои склады, командные пункты, что приведет к затягиванию при принятии решений.

По словам Евлаша, ATACMS – это game-changer. То есть инструмент, с помощью которого можно изменять ход игры. Ранее такую роль сыграли HIMARS, ПВО Patriot и танки Leopard.

В то же время, Вооруженные Силы ждут, когда в них вооружении появятся многоцелевые истребители F-16. Они также должны изменить ход боевых действий, усилив возможности наших защитников.

Больше о поражениях аэродромов