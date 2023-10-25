Коли загарбники намагаються проникнути туди, по них працюють ЗСУ за допомогою артилерії та інших засобів. Про це 24 Каналу заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
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"Є сам терикон, а біля нього декілька невеличких. Це маленький терикон. Він багатошаровий, не звичайний класичний терикон. На одному з маленьких шарів, який умовно поряд з великим териконом, росіяни поставили прапори та зробили з цього якийсь цирк", – пояснив він.
Ворог продовжує штурмувати Авдіївку
Віталій Барабаш зазначив, що росіяни продовжують атакувати Авдіївський напрямок. Ворог більше намагається тиснути у напрямку Бердичів, до траси, але залізниця не дає їм цього зробити. Якби авдіївський терикон був під контролем окупантів, то заїхати у місто було б неможливо. Хоча ситуація дійсно складна.
За словами начальника Авдіївської МВА, окупанти не зменшують свої штурми на цьому напрямку. Вони намагаються оточити місто невеликими групами, здебільшого це 10 – 15 вояк.
Росіяни намагаються підійти до залізниці, яка перебуває під серйозним вогневим контролем ЗСУ. Українські захисники не дозволяють ворогу цього зробити.
Зараз залізна дорога не має жодного сенсу з точки зору логістики, бо вона не використовується. Окупанти намагаються підходити до залізниці, штурмувати, але вогневий контроль з нашого боку там дуже серйозний,
– наголосив посадовець.
Ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться відео
Що відбувається на фронті: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося приблизно 80 бойових зіткнень. Росія завдала 6 ракетних ударів і 51 авіаційний, здійснила 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах, а також запускала 11 "Шахедів". Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів.
- Зокрема, на Авдіївському напрямку ворог намагається оточити Авдіївку, для цього також застосовують авіацію. Росіяни зазнають великих втрат. Наступальні дії окупантів біля Степового, Авдіївки, Сєверного, Невельського Донецької області не мали успіху, ЗСУ відбили понад 10 атак противника.
- ЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку. Українські бійці мали частковий успіх південніше Роботиного, завдають окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
- Також Сили оборони здійснюють наступальні дії на південь від Бахмута. Наші захисники мали успіх в районах Кліщіївки та Андріївки.