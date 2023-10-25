Когда захватчики пытаются проникнуть туда, по ним работают ВСУ с помощью артиллерии и других средств. Об этом 24 Каналу заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

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"Есть сам террикон, а возле него несколько небольших. Это маленький террикон. Он многослойный, не обычный классический террикон. На одном из маленьких слоев, условно рядом с большим терриконом, россияне поставили флаги и сделали из этого какой-то цирк", – объяснил он.

Враг продолжает штурмовать Авдеевку

Виталий Барабаш отметил, что россияне продолжают атаковать Авдеевское направление. Враг больше пытается давить в направлении Бердичей, к трассе, но железная дорога не дает им этого сделать. Если бы авдеевский террикон был под контролем оккупантов, то заехать в город было бы невозможно. Хотя ситуация действительно сложная.

По словам начальника Авдеевской ГВА, оккупанты не уменьшают свои штурмы на этом направлении. Они пытаются окружить город небольшими группами, в основном это 10 – 15 человек.

Россияне пытаются подойти к железной дороге, которая находится под серьезным огневым контролем ВСУ. Украинские защитники не разрешают врагу этого сделать.

Сейчас железная дорога не имеет смысла с точки зрения логистики, потому что она не используется. Оккупанты пытаются подходить к железной дороге, штурмовать, но огневой контроль с нашей стороны там очень серьезный,

– подчеркнул чиновник.

Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите видео

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