Когда захватчики пытаются проникнуть туда, по ним работают ВСУ с помощью артиллерии и других средств. Об этом 24 Каналу заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
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"Есть сам террикон, а возле него несколько небольших. Это маленький террикон. Он многослойный, не обычный классический террикон. На одном из маленьких слоев, условно рядом с большим терриконом, россияне поставили флаги и сделали из этого какой-то цирк", – объяснил он.
Враг продолжает штурмовать Авдеевку
Виталий Барабаш отметил, что россияне продолжают атаковать Авдеевское направление. Враг больше пытается давить в направлении Бердичей, к трассе, но железная дорога не дает им этого сделать. Если бы авдеевский террикон был под контролем оккупантов, то заехать в город было бы невозможно. Хотя ситуация действительно сложная.
По словам начальника Авдеевской ГВА, оккупанты не уменьшают свои штурмы на этом направлении. Они пытаются окружить город небольшими группами, в основном это 10 – 15 человек.
Россияне пытаются подойти к железной дороге, которая находится под серьезным огневым контролем ВСУ. Украинские защитники не разрешают врагу этого сделать.
Сейчас железная дорога не имеет смысла с точки зрения логистики, потому что она не используется. Оккупанты пытаются подходить к железной дороге, штурмовать, но огневой контроль с нашей стороны там очень серьезный,
– подчеркнул чиновник.
Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите видео
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на фронте состоялось примерно 80 боевых столкновений. Россия нанесла 6 ракетных ударов и 51 авиационный, совершила 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам, а также запускала 11 "Шахедов". Под артиллерийским огнем оказались более ста населенных пунктов.
- В частности, на Авдеевском направлении враг пытается окружить Авдеевку, для этого также применяют авиацию. Россияне несут большие потери. Наступательные действия оккупантов возле Степного, Авдеевки, Северного, Невельского Донецкой области не имели успеха, ВСУ отразили более 10 атак противника.
- ВСУ наступают на Мелитопольском направлении. Украинские бойцы имели частичный успех к югу от Работино, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- Также Силы обороны совершают наступательные действия к югу от Бахмута. Наши защитники имели успех в районах Клещеевки и Андреевки.