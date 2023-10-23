А между тем российские захватчики из-за потерь перекидывают на этот участок фронта дополнительные подразделения. Об этом 23 октября в эфире национального телемарафона рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук, – информирует 24 Канал.
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Контрнаступление в районе Бахмута
Как отметил спикер командования украинской армии, на Бахмутском направлении Силы обороны совершают наступательные действия к югу от Бахмута.
Успешны к востоку от Клещеевки и к востоку от Андреевки,
– подчеркнул он.
Кроме того, Ковальчук сообщил, что россияне предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение в этих районах. Также они не имели успехов, несмотря на попытки, возле Васюковки, Богдановки и Хромового.
Из-за значительных потерь враг перекидывает на это направление дополнительные подразделения,
– заявил спикер.
В то же время в утренней сводке Генштаба за 23 октября говорится, что на Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки врага.
Больше о ситуации на Востоке
- Украинским военным в течение последней недели удалось закрепиться за железнодорожным путём, который проходит из Бахмута в Горловку. Раньше такие же успехи были в районе Андреевки.
- В то же время следует сказать, что уже около двух недель российские захватчики безрезультатно пытаются наступать в районе Авдеевки на Востоке нашего государства.
- Численность вражеской армии на этом направлении растет – вместе с тем возрастают потери российских оккупантов в живой силе и технике. Только за минувшие сутки было ликвидировано 870 вражеских бойцов.