Россия обстреливает наше государство: нанесла 6 ракетных ударов и 51 авиационный, совершила 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам, а также запускала 11 "Шахедов". Под артиллерийским огнем оказались более 100 населеных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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Какая ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" украинские воины отразили около 10 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Вражеские атаки под Купянском: смотрите карту

На Лиманском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили все атаки врага неподалеку от Надии и Макеевки Луганской области.

Что происходит под Макеевкой

На Бахмутском направлении украинские воины отразили около 10 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Бои под Бахмутом: показываем на карте

На Авдеевском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяют авиацию, но наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Наступательные действия оккупантов не имели успеха в районах Степного, Авдеевки, Северного, Невельского Донецкой области, где силами обороны отражено более 10 атак противника.

Россияне стремятся окружить Авдеевку: смотрите карту

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага.

Карта боевых действий на 25 октября: смотрите видео

Бои на Юге Украины

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отбили все атаки оккупантов в районах Новомихайловки, Пречистовки, Старомайорского, южнее Золотой Нивы Донецкой области и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

Карта боевых действий на Юге

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции, имели частичный успех западнее Вербового, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Украина продвигается под Вербовым Запорожской области

На Херсонском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Одесса" украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника. Что происходит на других направлениях На Волынском и Полесском направлениях в зоне ответственности ОСГВ "Север" оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на направления, которые находятся под угрозой, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.