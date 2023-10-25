Россия обстреливает наше государство: нанесла 6 ракетных ударов и 51 авиационный, совершила 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам, а также запускала 11 "Шахедов". Под артиллерийским огнем оказались более 100 населеных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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