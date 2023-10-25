Взрывы в регионе раздавались ориентировочно в 3:22 25 октября. Кроме того, в Славуте Шепетовского района взрывы прозвучали после отбоя воздушной тревоги.
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Что известно о последствиях взрывов в Хмельницкой области
Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что уже четвертые сутки подряд враг атакует Хмельницкую область.
Этой ночью (против 25 октября – 24 Канал) в Хмельницком районе сбитые вражеские цели не нанесли вреда при падении обломков. Вместе с тем, к сожалению, в Шепетовском районе в результате сбития вражеских воздушных целей произошло их падение на территории объекта критической инфраструктуры,
– заявили местные власти.
К сожалению, взрывная волна повредила нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства.
Сергей Тюрин рассказал, что только по состоянию на 7:23 24 октября за медицинской помощью в больницу обратилось 16 жителей из окрестных домов с разными ранениями.
Россия атаковала дронами: коротко
- Россия в ночь на 25 октября атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Враги выпустили не менее 11 беспилотников. Украинские военные сбили все вражеские цели.
- После полуночи взрывы прогремели в Черкасской области, ориентировочно в 3:22 – в Хмельницкой. К сожалению, в городе Славута Хмельницкой области взрывы прогремели после отбоя воздушной тревоги.
- Несмотря на сбитие дронов, городской глава Василий Сидор рассказал, что в его общине есть значительные повреждения. По словам чиновника, там есть раненые люди.
- Сидор сообщил утром 25 октября, что в течение дня в городе не будут работать образовательные учреждения. Однако воду, свет и газ жителям будут предоставлять.
- Исполнительный комитет Славутского горсовета уже создал соответствующую комиссию, которая будет обследовать объекты по обращениям жителей. По результатам обследования людям помогут ликвидировать повреждения.