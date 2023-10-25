Вибухи в регіоні лунали орієнтовно о 3:22 25 жовтня. Окрім того, відомо, що у Славуті Шепетівського району вибухи пролунали після відбою повітряної тривоги.
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Що відомо про наслідки вибухів на Хмельниччині
Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що вже четверту добу поспіль ворог атакує Хмельницьку область.
Цієї ночі (проти 25 жовтня – 24 Канал) у Хмельницькому районі збиті ворожі цілі не завдали шкоди під час падіння уламків. Разом з тим, на жаль, в Шепетівському районі внаслідок збиття ворожих повітряних цілей відбулось їх падіння на території об'єкта критичної інфраструктури,
– заявила місцева влада.
На жаль, вибухова хвиля пошкодила нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби.
Сергій Тюрін розповів, що тільки станом на 7:23 24 жовтня за медичною допомогою до лікарні звернулось 16 мешканців з навколишніх будинків з різними пораненнями.
Росія атакувала дронами: коротко
- Росія у ніч проти 25 жовтня атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Вороги випустили щонайменше 11 безпілотників. Українські військові збили всі ворожі цілі.
- Після опівночі вибухи пролунали у Черкаській області, орієнтовно о 3:22 – у Хмельницькій. На жаль, у місті Славута Хмельницької області вибухи пролунали після відбою повітряної тривоги.
- Попри збиття дронів, Славутський міський голова Василь Сидор розповів, що у його громаді є значні пошкодження. За словами посадовця, там є поранені люди.
- Вались Сидор повідомив уранці 25 жовтня, що протягом дня у місті не працюватимуть освітні заклади. Проте воду, світло та газ мешканцям надаватимуть.
- Виконавчий комітет Славутської міськради вже створив відповідну комісію, яка обстежуватиме об'єкти за зверненнями жителів. За результатами обстеження, людям допоможуть ліквідувати пошкодження.