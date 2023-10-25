Росія обстрілює нашу державу: завдала 6 ракетних ударів і 51 авіаційний, здійснила 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах, а також запускала 11 "Шахедів". Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
На Куп'янському напрямку у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські воїни відбили близько 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.
Ворожі атаки під Куп'янськом: дивіться карту
На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога неподалік Надії та Макіївки Луганської області.
Що відбувається під Макіївкою
Бої під Бахмутом: показуємо на карті
Росіяни прагнуть оточити Авдіївку: дивіться карту
На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії у районах Мар'їнки та Побєди Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.
Карта бойових дій на 25 жовтня: дивіться відео
Бої на Півдні України
На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки окупантів в районах Новомихайлівки, Пречистівки, Старомайорського, південніше Золотої Ниви Донецької області та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.
Карта бойових дій на Півдні
Україна просувається під Вербовим Запорізької області