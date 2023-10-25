Росія обстрілює нашу державу: завдала 6 ракетних ударів і 51 авіаційний, здійснила 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах, а також запускала 11 "Шахедів". Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Яка ситуація на Сході України

На Куп'янському напрямку у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські воїни відбили близько 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Ворожі атаки під Куп'янськом: дивіться карту

На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога неподалік Надії та Макіївки Луганської області.

Що відбувається під Макіївкою

Бої під Бахмутом: показуємо на карті

Росіяни прагнуть оточити Авдіївку: дивіться карту

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії у районах Мар'їнки та Побєди Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

Карта бойових дій на 25 жовтня: дивіться відео

Бої на Півдні України

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки окупантів в районах Новомихайлівки, Пречистівки, Старомайорського, південніше Золотої Ниви Донецької області та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

Карта бойових дій на Півдні

Україна просувається під Вербовим Запорізької області

Що відбувається на інших напрямках