Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что оккупанты несут бешеные потери в личном составе и технике. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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По мнению руководителя Авдеевской МВА, данные о потерях противника от Генштаба могут быть даже несколько занижены. По его словам, реальная картина будет позже. Ибо, во-первых, не всю информацию наши воины представляют оперативно, а, во-вторых, на поле боя очень сложно четко физически все посчитать.

Барабаш отметил, что россиянам нужно объяснять такие потери своим. Он предположил, что захватчики будут до последнего давить на Авдеевском направлении. Ведь россиянам нужно демонстрировать победы, но успехов на фронте у них в последнее время нет.

Он отметил, что россияне постоянно говорят о своих намерениях выйти на административные границы Донецкой области и постоянно меняют дедлайн. На этот раз они хотят захватить всю Донетчину до конца 2023 года. Барабаш подчеркнул, что этого не произойдет. Он напомнил, что на Авдеевском направлении оккупанты уже полтора года не могут пройти несколько километров. По его словам, без Авдеевки захватчики не смогут захватить всю область.

Барабаш заявил, что с начала контрнаступления ВСУ оккупанты разгоняли фейки о том, что главный удар наши защитники якобы нанесут по Донецку.

И вот они (россияне – 24 Канал) сейчас объясняют такие безумные потери. Тем, что они предотвратили главный удар ВСУ по Донецку. Тем, что они пошли первыми в наступление на Авдеевское направление, потому что именно с Авдеевки планировался этот штурм Донецка,

– объяснил он.

Руководитель Авдеевской МВА добавил, что победы также нужны и Владимиру Путину. По его словам, кто-то из окупантов обещал российскому диктатору захватить Авдеевку на его день рождения, но этого не произошло.

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