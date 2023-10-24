Военные перемещения через Мариуполь замедлились, новых бойцов перестали завозить из России. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Заметим, что захватчики в Мариуполе вообще долго не живут.
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Кого перевозят россияне в Донецкую область
В Мариуполе сейчас наблюдается замедление перемещения военной техники. К тому же поставляли пополнение на север Донецкой области с территории России. Сейчас ситуация поменялась.
В последние дни едет пополнение на Авдеевку, но не такое, как было сначала – это уже не новые подразделения из России, которые были на отдыхе и заново сформированы. Они сняты с какого-то участка фронта,
– заметил Петр Андрющенко.
Местные видят и сообщают, что едут грязные автомобили с военными, у которых старая, поношенная форма. Вероятно, их опрокидывают из Запорожского или Херсонского направления.
Кроме того, в Мариуполе и Мариупольском районе оккупанты начали формировать новые оперативно-тактические склады с боекомплектами. Вероятно, это связано с последствиями бердянского "хлопка". Раньше ведь свои запасы россияне держали вблизи Бердянска.
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К отопительному сезону не готовились
Гуманитарная ситуация в Мариуполе сложная. В первую очередь это связано с подготовкой к грядущему отопительному сезону. К сожалению, оккупанты совсем не беспокоятся о том, что город не готов к подаче отопления. По состоянию на сегодня 30% многоэтажек, где до сих пор живут люди, не будет подано отопление в этом году. 30% – под вопросом.
Фактически треть города готова к отопительному сезону. Есть очень много факторов, зависит ли они вообще смогут подать отопление или нет. Но думаю, снова для мариупольцев впереди холодная зима,
– заметил Андрющенко.
Наконец, в приоритетах россиян есть обогрев именно оккупантов, проживающих в городе.
Последние новости из Мариуполя
- В Мариупольский порт впервые с шел российский морской балкер. Скорее всего, это связано с логистическими проблемами оккупантов. Однако россиянам не стоит долго держать свой балкер там, ведь у Украины есть вооружение, которое достигает порта и может уничтожать цели там.
- Во время битвы за Мариуполь, россияне фактически разрушили город. А теперь пропаганда заявляет, что Россия "наводит там порядок", хотя на самом деле подобного и близко не происходит. Максимум захватчиков – рисование фасадов, чтобы картинка выглядела прилично. А сожженный дом, который за ним, не трогают.
- Тем временем нашествие мигрантов в Мариуполе только разрастается. Под видом рабочих в город завезли уже более 50 тысяч человек из Средней Азии и России. Они устраивают между собой разборки на религиозном и этническом фоне.