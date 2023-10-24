Как пишет The New York Times, в условиях, когда лобовые атаки оказываются сложными и смертельно опасными, "глубокая война", которую ведут обе стороны, приобретает особое значение.

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Зима может стать оружием против деморализованных оккупантов

Украина надеется, что удары по командным центрам, складам боеприпасов, линиям снабжения и базам, расположенным вдали от фронта, будут снижать боеспособность России.

Решение Джо Байдена о поставках Украине ракет дальнего радиуса ATACMS дает Киеву возможность поражать российские позиции на всей оккупированной территории, за исключением части Крыма.

Мощные ракеты, несущие кассетные боеприпасы, разбрасывающие более 900 бомб по территории цели, были использованы для ударов по двум ключевым российским передовым оперативным базам, повредив или уничтожив по меньшей мере 14 российских боевых вертолетов, игравших важную роль в российской обороне.

Каждый километр, на который Украине удастся продвинуться на Юге, где фронт расположен всего в сотне километров от моря, будет создавать новые проблемы для российских войск.

Однако, как отмечают аналитики, в этом году Россия продемонстрировала большую гибкость в адаптации к условиям боевых действий, и она может попытаться изменить маршруты поставок или использовать собственную артиллерию и авиацию для противодействия украинским обстрелам.

Если оккупанты будут вовлечены в оборону на широком фронте, "тогда российские войска окажутся снаружи, промокнут и замерзнут", – пишет аналитик RUSI Джек Уотлинг.

"Если целенаправленные удары могут нарушить их логистику, то ограниченная подготовка и полевые навыки российских войск могут привести к максимальному количеству серьезных повреждений", – отмечает он.

Другими словами, даже если Россия будет стремиться использовать зиму в качестве оружия против украинского гражданского населения, Киев попытается нарушить российские системы поддержки далеко за линией фронта и сделать зиму оружием против деморализованных российских солдат,

– отмечает The New York Times.

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