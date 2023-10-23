Представитель ГУР МО Андрей Юсов, комментируя, какие вызовы и угрозы будут стоять перед Украиной зимой, сказал, что Россия почти за два года не выполнила ни одну из озвученных задач.
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В ГУР заявили, что Россия не выполнила озвученные задачи
Юсов отмечает, что Украина в свою очередь выполняет свои задачи, в частности освобождает оккупированные россиянами территории и возвращает своих людей.
Эта зима будет так же тяжелой, нам нужно будет выстоять и дальше двигаться вперед,
– сказал он.
Представитель разведки рассказал, что следует ожидать вызовов на поле боя, а также ударов российских военных по гражданской инфраструктуре. В то же время, он выразил убеждение, что Украина победит.
"Будет много вызовов: на поле боя будут удары по гражданской инфраструктуре и вопросы внешней деятельности, дипломатической деятельности – это все очень сложно, но, в результате, общая позиция украинского общества, военно-политического руководства, коалиции стран свободного мира, которые поддерживают Украину, безусловно, даст свои результаты. Украина победит", – резюмировал Юсов.
Российские военные наступают на Востоке
- Осенью 2023 года российские военные активизировали на Востоке Украины. Оккупанты сосредоточили силы на Лимано-Купянском и Авдеевском направлении.
- В планах россиян снова захватить Купянск, поскольку город до освобождения осенью 2022 года был важной транспортной развязкой и базой для логистического обеспечения врага.
- Россияне не оставляют попыток прорвать линию обороны украинских войск, однако наши воины сдерживают агрессора.
- Что касается Авдеевского направления, то там, как говорят в ГУР, ситуация сложная, но враг несет большие потери в живой силе и в технике.
- Обострение в районе Авдеевки происходит не в первый раз, поскольку в России ранее уже заявляли о намерении выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
- В Украине готовятся противостоять возможным атакам России на энергетическую инфраструктуру нашей страны. В Минэнерго утверждают, что Украина более готова к атакам России, чем в прошлом.
- Однако министр энергетики Герман Галущенко сказал, что очень сложно точно сказать, насколько будут массированные удары России и насколько они повлияют на энергосистему Украины.