Представник ГУР МО Андрій Юсов, коментуючи, які виклики та загрози стоятимуть перед Україною взимку, сказав, що Росія майже за два роки не виконала жодного з озвучених завдань.

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У ГУР заявили, що Росія не виконала озвучені завдання

Юсов зазначає, що Україна своєю чергою виконує свої завдання, зокрема звільняє окуповані росіянами території та повертає своїх людей.

Ця зима буде так само важкою, нам треба буде вистояти і далі рухатись вперед,

– сказав він.

Представник розвідки розповів, що варто очікувати викликів на полі бою, а також ударів російських військових по цивільній інфраструктурі. Водночас він висловив переконання, що Україна переможе.

"Буде багато викликів: на полі бою, будуть удари по цивільній інфраструктурі і питання зовнішньої діяльності, дипломатичної діяльності – це все дуже складно, але, в результаті, спільна позиція українського суспільства, воєнно-політичного керівництва, коаліції країн вільного світу, які підтримують Україну, безумовно дасть свої результати. Україна переможе", – резюмував Юсов.

Російські військові наступають на Сході