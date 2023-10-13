Роботи по захисту енергетичної інфраструктури все ще тривають. Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону повідомив, що дуже великий обсяг робіт вже реалізований, пише 24 Канал.
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В Україні тривають роботи по захисту енергетичної інфраструктури
Водночас він сказав, що дуже складно точно сказати, наскільки будуть масовані удари Росії й наскільки вони вплинуть на енергосистему України.
"Це неможливо передбачити", – заявив Галущенко.
Однак міністр наголосив, що Україна готова до атак Росії набагато краще, ніж минулої зими. Мовиться як про протиповітряну оборону, так і "пасивний захист".
Галущенко додав, що під час минулого опалювального сезону, який минув під обстрілами Росії, Україна отримала досвід, який дасть можливість більш впевнено тримати енергосистему.
Україна в очікуванні опалювального сезону та обстрілів Росії: деталі
- 10 жовтня 2022 року Росія розпочала кампанію, в рамках якої завдавала масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Мета кампанії, яка тривала до 9 березня 2023 року, полягала в тому, щоб занурити Україну в блекаут. Однак плани Росії провалилися й Україна вистояла.
- Перед черговим опалювальним сезоном українців попереджають, що Росія може знову атакувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, у ГУР МО закликали українців готуватися до боротьби, оскільки плани росіян не змінилися.
- У Міноборони Британії звернули увагу, що Росія не завдає ракетних ударів по Україні з 21 вересня. У розвідці Британії припускають, що Росія накопичує ракети для майбутніх обстрілів.
- У Повітряних Силах ЗСУ теж вважають, що Росія витримує паузу, щоб дати своїй промисловості можливість накопичити певну кількість ракет.
- Україна активно посилює ППО, оскільки новим викликом можуть стати масовані атаки "Шахедами". Тільки за вересень 2023 року Росія випустила по Україні понад 500 дронів-камікадзе.
- Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що енергетичні об'єкти України матимуть три рівні захисту на випадок російських атак. Водночас НКЕК повідомила, що жоден з мобільних операторів в Україні не готовий до блекауту.