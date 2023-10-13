Работы по защите энергетической инфраструктуры все еще продолжаются. Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона сообщил, что очень большой объем работ уже реализован, пишет 24 Канал.
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В Украине продолжаются работы по защите энергетической инфраструктуры
В то же время он сказал, что очень сложно точно сказать, насколько будут массированы удары России и насколько они повлияют на энергосистему Украины.
"Это невозможно предусмотреть", – заявил Галущенко.
Однако министр подчеркнул, что Украина готова к атакам России гораздо лучше, чем минувшей зимой. Речь идет как о противовоздушной обороне, так и о "пассивной защите".
Галущенко добавил, что во время прошлого отопительного сезона, прошедшего под обстрелами России, Украина получила опыт, который позволит более уверенно держать энергосистему.
Украина в ожидании отопительного сезона и обстрелов России: детали
- 10 октября 2022 года Россия начала кампанию, в рамках которой наносила массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Цель кампании, которая длилась до 9 марта 2023 года, заключалась в том, чтобы погрузить Украину в блэкаут. Однако планы России провалились, и Украина выстояла.
- Перед очередным отопительным сезоном украинцев предупреждают, что Россия может снова атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, в ГУР МО призвали украинцев готовиться к борьбе, поскольку планы россиян не изменились
- В Минобороны Британии обратили внимание, что Россия не наносит ракетных ударов по Украине с 21 сентября. В разведке Британии предполагается, что Россия накапливает ракеты для будущих обстрелов.
- В воздушных силах ВСУ тоже считают, что Россия выдерживает паузу, чтобы дать своей промышленности возможность накопить определенное количество ракет.
- Украина активно усиливает ПВО, поскольку новым вызовом могут стать массированные атаки "Шахедами". Только за сентябрь 2023 года Россия выпустила по Украине более 500 дронов-камикадзе.
- Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты на случай российских атак. В то же время НКЭК сообщила, что ни один из мобильных операторов в Украине не готов к блэкауту.