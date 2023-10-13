В разведке Британии отмечают, что перерывы между ракетными обстрелами со стороны России не является чем-то необычным. Предыдущий подобный перерыв в нанесении ударов произошел в период с 9 марта – 28 апреля 2023 года, то есть 51 день.

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Россия пытается накопить ракеты

В разведке предполагают, что весной Россия исчерпала свои запасы ракет класса "воздух – земля" после зимней кампании против критически важных объектов украинской инфраструктуры.

Британская разведка предполагает, что Россия, вероятно, пытается произвести запас ракет для атак против Украины зимой.

В этот раз, вероятно, что российская дальняя авиация сохраняет имеющиеся запасы ракет "воздух – земля", а также использует эту паузу для увеличения пригодных к использованию запасов в ожидании дальнейших мощных ударов по Украине зимой,

– говорится в обзоре.

Россия предпочитает "Шахеды"

Разведка Британии констатирует, что в последнее время Россия сосредоточила свои воздушные удары по объектам зернового хозяйства на Юге Украины, используя "Шахеды".

Россияне нанесли удары по украинским портам на реке Дунай, что, вероятно, требовало высокой точности из-за близости цели к румынской границе.

"Вероятно, Россия использовала "Шахеды" в этих целях из-за их высокой точности по сравнению с другими типами ракет воздушного базирования", – считает британская разведка.

Почему Россия использует "Шахеды"