Росіяни також уразили онкоцентр в Херсоні, та пропагандисти почали розповсюджувати інформацію щодо нібито поширення радіації внаслідок удару. Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, як регіон оговтується після жахливих обстрілів і як Херсон продовжує жити, попри шалений тиск ворога.

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Обстрілюють до 50 населених пунктів на добу

За відгуками місцевих жителів доба з 19 на 20 грудня була найважча для Херсона за весь час, коли в місті лунають обстріли. Втім, наступна доба теж була непростою, враховуючи кількість населених пунктів Херсонщини, які обстріляли росіяни.

Якщо пару місяців тому ворог обстрілював за добу в середньому 13 – 20 населених пунктів, іноді більш як 20. То вже пару тижнів тому було 35 – 38, а зараз 40 – 44 населених пунктів,

– повідомила журналістка.

У добу на 21 грудня ворог сильно обстріляв саме Херсон. Також постраждав від атаки Бериславський район.

Росіяни цілили, як завжди, по житлових будинках, по соціальній інфраструктурі. Зокрема влучили в онкологічний центр. Він розташований дуже близько до річки. Вони доволі давно анонсували удар по ньому, влада міста і працівники знали про це, і тому, мабуть, ніхто не постраждав,

– наголосила Вірлич.

Зараз окупанти поширюють фейкові чутки про те, що рівень радіації після удару по онкоцентру буцімто підвищився.

Це неправда. Міська військова адміністрація вже зробила заміри і спростувала ці чутки,

– запевнила журналістка.

Зараз в Херсоні, за оцінками американських журналістів, перебуває від 50 тисяч до 60 тисяч людей. Проте російські пабліки писали, що нібито після обстрілів в ніч на 20 грудня в місті почалась паніка і люди масово виїжджали. Однак, за її словами, паніки не було, так само як і масового виїзду або повернення людей.

Чи наступатимуть росіяни

"Водночас життя і Херсоні через постійні обстріли дуже складне. Під час атак погіршується зв'язок, також зникає електроенергія. Однак її поновлюють доволі швидко", – сказала вона.

Також після обстрілу 20 грудня, за словами журналістки, майже не ходив громадський транспорт. Загалом комунальники працюють дуже оперативно. Також в місті відкриті лікарні та магазини.

Ворог намагається тиснути насамперед психологічно на жителів Херсонщині, тому російські пабліки постійно поширюють інформацію щодо можливого наступу росіян на правобережжя Херсонщини. Однак люди беруть цю інформацію до відома – не більше, але, за її словами, дуже підтримують українське військо.

Водночас у ніч з 19 на 20 грудня росіяни реально намагались штурмувати правобережжя Херсонщини. Однак це було не вперше. Вони можуть зробити будь-що, але відповідно до даних від наших військових, навряд чи їм це вдасться. Вони лише будуть далі псувати життя місцевим жителям,

– підкреслила Євгенія Вірлич.

Зазначимо, що народний депутат Роман Костенко сказав, що 20 грудня росіяни завдали майже тригодинний артилерійський удар по Херсону і після цього почали рух декількома човнами в бік міста. Проте їх одразу зупинили українські сили, які повністю ліквідували першу хвилю противника. Тому друга хвиля, імовірно, відмовилась наступати, побачивши, що відбулось з попередниками. Костенко, припустив, що це була розвідка боєм ворога.