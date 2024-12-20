Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського. Нагадаємо, 20 грудня ворог масовано ударив по Херсону. За 40 хвилин по місту випустили тисячу снарядів.

Дивіться також За 3 роки вперше такий жах, – херсонці про масований удар росіян по місту

Що сказав Зеленський про ситуацію на Херсонщині

За його словами, росіяни здійснили черговий варварський обстріл Херсона і загалом активізувалися на Херсонському напрямку.

Відбили там спроби російських рухів,

– охарактеризував події президент.

Він додав: головком доповів сьогодні щодо Донеччини, Запорізького напрямку. А на Курщині стає все більше знищених північнокорейських солдатів.

"І це показово, що Росія намагається видати цих північнокорейських солдатів за представників національних спільнот, які живуть на території самої Росії. Це повна зневага Москви до корінних народів і до самих корейців також", – пояснив Зеленський.

Коротко про ситуацію на Херсонському напрямку

Вранці 20 грудня ворог атакував місто з артилерії. Було багато влучань в багатоквартирні житлові будинки, є двоє загиблих і поранені.

Окрім цього, в напрямку міста спробували просунутися російські ДРГ. Вони прагнули прорватися на правий берег Дніпра, зокрема, в районі Антонівського мосту. Та одразу були виявлені та знищені нашими оборонцями.

Швидше за все, росіяни артилерійським обстрілом прикривали роботу своїх диверсійно-розвідувальних груп.