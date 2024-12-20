Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского. Напомним, 20 декабря враг массированно ударил по Херсону. За 40 минут по городу выпустили тысячу снарядов.

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Что сказал Зеленский о ситуации на Херсонщине

По его словам, россияне совершили очередной варварский обстрел Херсона и вообще активизировались на Херсонском направлении.

Отбили там попытки российских движений,

– охарактеризовал события президент.

Он добавил: главком доложил сегодня по Донецкой области, Запорожскому направлению. А на Курщине становится все больше уничтоженных северокорейских солдат.

"И это показательно, что Россия пытается выдать этих северокорейских солдат за представителей национальных сообществ, живущих на территории самой России. Это полное пренебрежение Москвы к коренным народам и к самим корейцам также", – объяснил Зеленский.

Коротко о ситуации на Херсонском направлении

Утром 20 декабря враг атаковал город из артиллерии. Было много попаданий в многоквартирные жилые дома, есть двое погибших и раненые.

Кроме этого, в направлении города попытались продвинуться российские ДРГ. Они стремились прорваться на правый берег Днепра, в частности, в районе Антоновского моста. Но сразу были обнаружены и уничтожены нашими защитниками.

Скорее всего, россияне артиллерийским обстрелом прикрывали работу своих диверсионно-разведывательных групп.