Россияне также поразили онкоцентр в Херсоне, и пропагандисты начали выдавать информацию о якобы распространении радиации в результате удара. Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, как регион оправляется после ужасных обстрелов и как Херсон продолжает жить, несмотря на безумное давление врага.

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Обстреливают до 50 населенных пунктов в сутки

По отзывам местных жителей сутки с 19 на 20 декабря были самые тяжелые для Херсона за все время, когда в городе раздаются обстрелы. Впрочем, следующие сутки тоже были непростыми, учитывая количество населенных пунктов Херсонщины, которые обстреляли россияне.

Если пару месяцев назад враг обстреливал за сутки в среднем 13 – 20 населенных пунктов, иногда более 20. То уже пару недель назад было 35 – 38, а сейчас 40 – 44 населенных пунктов,

– сообщила журналистка.

В сутки на 21 декабря враг сильно обстрелял именно Херсон. Также пострадал от атаки Бериславский район.

Россияне целились, как всегда, по жилым домам, по социальной инфраструктуре. В частности попали в онкологический центр. Он расположен очень близко к реке. Они довольно давно анонсировали удар по нему, власти города и работники знали об этом, и поэтому, видимо, никто не пострадал,

– подчеркнула Вирлич.

Сейчас оккупанты распространяют фейковые слухи о том, что уровень радиации после удара по онкоцентру якобы повысился.

Это неправда. Городская военная администрация уже сделала замеры и опровергла эти слухи,

– заверила журналистка.

Сейчас в Херсоне, по оценкам американских журналистов, находится от 50 тысяч до 60 тысяч человек. Однако российские паблики писали, что якобы после обстрелов в ночь на 20 декабря в городе началась паника и люди массово выезжали. Однако, по ее словам, паники не было, так же как и массового выезда или возвращения людей.

Будут ли наступать россияне

"В то же время жизнь и Херсоне из-за постоянных обстрелов очень сложная. Во время атак ухудшается связь, также исчезает электроэнергия. Однако ее восстанавливают довольно быстро", – сказала она.

Также после обстрела 20 декабря, по словам журналистки, почти не ходил общественный транспорт. В целом коммунальщики работают очень оперативно. Также в городе открыты больницы и магазины.

Враг пытается давить прежде всего психологически на жителей Херсонщины, поэтому российские паблики постоянно распространяют информацию о возможном наступлении россиян на правобережье Херсонщины. Однако люди принимают эту информацию к сведению – не более, но, по ее словам, очень поддерживают украинское войско.

В то же время в ночь с 19 на 20 декабря россияне реально пытались штурмовать правобережье Херсонщины. Однако это было не впервые. Они могут сделать что угодно, но согласно данным от наших военных, вряд ли им это удастся. Они только будут дальше портить жизнь местным жителям,

– подчеркнула Евгения Вирлич.

Отметим, что народный депутат Роман Костенко сказал, что 20 декабря россияне нанесли почти трехчасовой артиллерийский удар по Херсону и после этого начали движение несколькими лодками в сторону города. Однако их сразу остановили украинские силы, которые полностью ликвидировали первую волну противника. Поэтому вторая волна, вероятно, отказалась наступать, увидев, что произошло с предшественниками. Костенко, предположил, что это была разведка боем врага.