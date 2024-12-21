Гражданские боятся выйти на улицу, потому что российские дроны охотятся за местными, военными, автомобилями. Об этом 24 Каналу рассказал Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, добавив, что оккупантов даже тренируют на гражданском населении Херсонщины.

К теме Российские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но сразу были уничтожены, – ОВА

Детали российского штурма Херсонщины

Итак, город и область постоянно находятся под террористической угрозой, страдают от ударов российской артиллерии и дронов. Сообщения о подготовке резервов и плавсредств уже не впервые появляются в СМИ. На некоторых участках это является имитацией, на других происходит по-настоящему, но командованию все хорошо известно.

Утром 20 декабря противник нанес почти трехчасовой артиллерийский удар по Херсону. При этом использовал все, что имел: ракетные системы залпового огня, артиллерию, дроны. В результате атаки есть много разрушений, а также погибшие и раненые,

– рассказал Роман Костенко.

После этого россияне начали движение несколькими лодками в сторону Херсона, но были сразу остановлены нашими Силами обороны и средствами поражения. Соответственно первую волну удалось сразу уничтожить и нанести противнику серьезные потери.

Вторая волна, которую хотел применить враг, просто отказалась идти, увидев, что происходило с ее предшественниками. Первую атаку легко отбили, но она и не была такой массовой, которая бы позволила захватить Херсон или какой-то большой плацдарм,

– объяснил Роман Костенко.

По его словам, скорее всего это была разведка боем, попытки показать ложное направление, или посмотреть, как действуют наши защитники, какие силы и средства имеют. Украинское командование видит и анализирует, что задумал противник.

Напомним, оккупанты чуть ли не ежедневно пытаются осуществить попытку штурма правобережья. Для этого увеличивают количество обстрелов Херсонщины. Очередная попытка была 20 декабря в районе Антоновского моста, но Вооруженные Силы остановили продвижение. Враг не доплыл даже до середины Днепра.