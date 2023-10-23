Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що українські оборонці стримують атакувальні дії росіян. Він заявив, що Росія зазнає великих втрат у живій силі й техніці.

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Українські сили продовжують активні дії, попри наступ росіян

"І так, ситуація, зокрема і на Авдіївському напрямку, складна, але ворог зазнає великих втрат у живій силі та в техніці", – сказав Юсов.

Він зазначив, що українські військові мали інформацію про активізацію наступальних дій з боку Росія. Тому, за словами представника ГУР, було пропрацьовані різні сценарії, і українські оборонці та командування до цього готові.

Так, звичайно, це завжди складно: буде неправий той, хто буде розповідати, що ці атаки дуже легко даються. Ні, нелегко. Але українці тримають оборону, тримають рубежі і ворог, ще раз повторюю, зазнає невиправдано високих для себе втрат, не виконуючи поставлені завдання, фактично повертаючись до тактики м'ясних штурмів. Крім того, у ворога значні втрати техніки,

– сказав Юсов.

Водночас він зауважив, що українські Сили безпеки і оборони, попри наступ росіян, "продовжують активні дії, продовжують звільняти територію і просуваються, в тому числі, на окремих ділянках фронту згідно з загальним планом та задумом".

Загострення у районі Авдіївки відбувається не вперше

Коментуючи значення Авдіївки, Юсов наголосив, що оборона будь-якого українського населеного пункту є надзвичайно важливою. Він пояснив, що повертати і відвойовувати будь-який населений пункт набагато важче і ціна цього набагато вища, ніж тримання оборони.

Тому ми тут не можемо проводити якісь паралелі і казати, що ось цей населений пункт важливий, а цей неважливий. Кожен клаптик української землі має значення, вже сьогодні він политий українською кров'ю – і наших захисників, і цивільних,

– сказав представник ГУР.

Разом з тим, Юсов зазначив, що загострення у районі Авдіївки відбувається не вперше. Він нагадав, що Росія хоче вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Але так, Авдіївка справді має значення. Це не перше загострення і не вперше від окупантів, від воєнно-політичного керівництва до окупаційного корпусу, звучать команди, мовляв, потрібно вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Зрештою навіть з моменту повномасштабного вторгнення такі плани були вже неодноразово, але вони зазнавали краху, терміни посувалися. Зараз бачимо чергове загострення", – розповів Юсов.

Зверніть увагу. У Генштабі ЗСУ 23 жовтня повідомили, що на Авдіївському напрямку ворог намагався оточити Авдіївку, але українські захисники тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Невельського Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак ворога.