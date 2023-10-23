Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что украинские защитники сдерживают атакующие действия россиян. Он заявил, что Россия несет большие потери в живой силе и технике.

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Украинские силы продолжают активные действия, несмотря на наступление россиян

"И да, ситуация, в том числе и на Авдеевском направлении, сложная, но враг несет большие потери в живой силе и в технике", – сказал Юсов.

Он отметил, что у украинских военных была информация об активизации наступательных действий со стороны Россия. Поэтому, по словам представителя ГУР, были проработаны разные сценарии, и украинские защитники и командование к этому готовы.

Да, конечно, это всегда сложно: будет неправ тот, кто будет рассказывать, что эти атаки очень легко даются. Нет, нелегко. Но украинцы держат оборону, держат рубежи и враг, еще раз повторяю, терпит неоправданно высокие для себя потери, не выполняя поставленные задачи, фактически возвращаясь к тактике мясных штурмов. Кроме того, у врага значительные потери техники,

– сказал Юсов.

В то же время, он отметил, что украинские Силы безопасности и обороны, несмотря на наступление россиян, "продолжают активные действия, продолжают освобождать территорию и продвигаются, в том числе, на отдельных участках фронта согласно общему плану и замыслу".

Обострение в районе Авдеевки происходит не в первый раз

Комментируя значение Авдеевки, Юсов подчеркнул, что оборона любого украинского населенного пункта чрезвычайно важна. Он пояснил, что возвращать и отвоевывать любой населенный пункт гораздо труднее и цена этого гораздо выше, чем удержание обороны.

Поэтому мы здесь не можем проводить какие-то параллели и говорить, что вот этот населенный пункт важен, а этот неважен. Каждый клочок украинской земли имеет значение, уже сегодня он полит украинской кровью – и наших защитников, и гражданских,

– сказал представитель ГУР.

Вместе с тем Юсов отметил, что обострение в районе Авдеевки происходит не впервые. Он напомнил, что Россия желает выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Но да, Авдеевка действительно имеет значение. Это не первое обострение и не впервые от оккупантов, от военно-политического руководства до оккупационного корпуса, звучат команды, мол, нужно выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В конце концов даже с момента полномасштабного вторжения такие планы были уже неоднократно, но они терпели крах, сроки сдвигались. Сейчас видим очередное обострение", – рассказал Юсов.

Обратите внимание. В Генштабе ВСУ 23 октября сообщили, что на Авдеевском направлении враг пытался окружить Авдеевку, но украинские защитники держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного, Невельского Донецкой области, где Силы обороны отразили более 20 атак врага.