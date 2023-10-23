Так, за последние сутки произошло более 90 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 10 ракетных и 63 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Что происходит на Востоке Украины

ВСУ отбили атаки возле Синьковки: смотрите на карте

Силы обороны отразили атаку россиян у Надии: смотрите на карту

ВСУ ведут успешные действия и отбивают атаки врага под Бахмутом: смотрите на карту

Силы обороны отразили штурм россиян возле Авдеевки: смотрите на карту

ВСУ отразились от российской армии возле Марьинки: смотрите на карту

Какая ситуация на Юге

Что происходит по другим направлениям

Как работали ВСУ по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В то же время подразделениями ракетных войск уничтожены 4 артиллерийских средства противника.