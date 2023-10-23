Так, за останню добу відбулося понад 90 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 10 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Що відбувається на Сході України

На Куп'янському напрямку українські військові відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області.

ЗСУ відбили атаки біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області.

Сили оборони відбили атаку росіян біля Надії: дивіться на карту

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Іванівське, Андріївка, Дружба Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

ЗСУ ведуть успішні дії й відбивають атаки ворога під Бахмутом: дивіться на карту

На Авдіївському напрямку ворог намагався оточити Авдіївку, але українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Невельського Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак ворога.

Сили оборони відбили штурм росіян біля Авдіївки: дивіться на карту

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 24 атаки ворога.

ЗСУ відбилися від російської армії біля Мар'їнки: дивіться на карту

Яка ситуація на Півдні

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви Донецької області та Вербового, Роботиного Запорізької області.

Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Що відбувається на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Як працювали ЗСУ по ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Водночас підрозділами ракетних військ знищено 4 артилерійських засоби противника.