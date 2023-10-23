Так, за останню добу відбулося понад 90 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 10 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Цікаво Знищені 14 БпЛа та ракета: у Повітряних силах уточнили результативність ЗСУ під час нічної атаки

Що відбувається на Сході України

ЗСУ відбили атаки біля Синьківки: дивіться на карті

Сили оборони відбили атаку росіян біля Надії: дивіться на карту

ЗСУ ведуть успішні дії й відбивають атаки ворога під Бахмутом: дивіться на карту

Сили оборони відбили штурм росіян біля Авдіївки: дивіться на карту

ЗСУ відбилися від російської армії біля Мар'їнки: дивіться на карту

Яка ситуація на Півдні

Що відбувається на інших напрямках

Як працювали ЗСУ по ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Водночас підрозділами ракетних військ знищено 4 артилерійських засоби противника.