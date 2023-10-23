Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень 15 – 22 жовтня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Наступ на Авдіївку

Вже другий тиждень поспіль російські військові не полишали спроб оточити, а тоді й захопити Авдіївку. У першій половині тижня ворог мав часткові успіхи в районі Красногорівки, а тоді застряг у боях за терикон між селом та Авдіївкою.

Від початку наступу на Авдіївському напрямку в російських військ відчутно зросла чисельність щотижневих втрат – як у живій силі, так і в броньованій техніці. Та попри це, ворог не планує зупиняти свій наступ.

Так само певні успіхи в росіян були й південніше Сєверного, що на південному фланзі Авдіївки. Втім, про якесь оточення українських сил, про яке мріють росіяни, говорити ще зовсім рано.

Наступ росіян на Авдіївку: дивіться карту

Ситуація довкола Бахмута

Також доволі цікавою є ситуація довкола Бахмута. Нині на південних околицях міста триває просування українських сил. Найбільше його наслідки помітні в районі Кліщіївки.

Протягом останнього тижня українські військові змогли закріпитися за залізничною колією, яка проходить з Бахмута на Горлівку. Ще раніше це ж саме вдалося зробити поблизу Андріївки.

З моменту, відколи росіяни почали масований наступ ледь не по всій лінії фронту, сам південь Бахмута залишається чи не ключовим місцем, де українські війська не віддають ворогу ініціативу.

ЗСУ наступають під Бахмутом: дивіться карту

У цей самий час російські військові несподівано пішли в контрнаступ на північному фланзі Бахмута. Ворог мав частковий успіх у районі Берхівки та Ягідного.

Ще влітку тут була спроба наступу українських військ. Тоді українські військові шукали слабкі місця в обороні ворога, але в підсумку командування вирішило зосередити головні зусилля на південному фланзі.

Росіяни пішли в наступ на північ від Бахмута: дивіться карту

Наступ на Куп'янському напрямку

Так само російські війська не припиняють спроб наступати й на інших напрямках. Досі триває російський наступ на Лиманському напрямку, щоправда вже без успіхів для ворога.

Натомість часткові успіхи були на Куп'янському напрямку. Пробити українські позиції в лоб біля Синьківки не вдалося, тож російські війська тепер намагаються просуватися у фланг з боку Орлянки.

Наступ росіян на Куп'янськ: дивіться карту

Зверніть увагу! Події минулого тижня чітко демонструють, що "спокійних" ділянок на фронтах російсько-української війни просто немає. Де не наступають українські військові, намагається наступати ворог.



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