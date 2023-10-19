В одном из сценариев Украина сможет выиграть войну, вступить в ЕС и НАТО, а режим Путина будет свергнут. Именно такой вариант нашему государству и нужен, но сбудется ли он, а главное при каких обстоятельствах – читайте в материале 24 Канала, доступ к которому мы получили из Европарламента.
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Четыре сценария развития войны
Исследовательский центр Европарламента обнародовал документ о возможных сценариях Украины на пути к ЕС и отношениям Евросоюза с разными странами вплоть до 2035 года.
Сценарии завершения войны России против Украины / Инфографика Исследовательского центра Европарламента
Сценарий 1: Справедливая победа и стабильность
Следует сразу заметить, что этот вариант европейских аналитиков самый оптимистичный. Эксперты отмечают, что при таком развитии событий ЕС и США продолжат военную и финансовую помощь Украине, независимо от того, какая партия будет у власти в США. Украина сможет выиграть войну и выгнать российских окупантов со своей территории.
- В России рухнет режим Путина, а к власти придет новое правительство, которое сможет заключить мирное соглашение, выплатить репарации и отдать военных преступников в международный трибунал.
- В Брюсселе считают, что по такому сценарию Запад мог бы отменить санкции против России, что позволило бы ей постепенно интегрироваться в мировую экономику. Турция и Китай смогли бы выступить посредниками.
- В случае полного проигрыша Москвы изменился бы и режим в Беларуси. Без поддержки Путина Лукашенко потерял бы власть, а Минск стал менее зависим от Кремля.
В то же время аналитики убеждены, что, несмотря на расширение сотрудничества с Западом, Россия бы не развивала настоящую демократию.
Что касается евроатлантической интеграции Украины – она бы происходила быстро и успешно. Украина могла бы присоединиться к НАТО сразу после войны, а украинская армия обеспечила бы ведущую роль на восточном фланге Альянса.
Согласно этому сценарию после войны Украина сосредоточится на сложных переговорах о вступлении в ЕС. Киеву придется работать над вопросом верховенства права, реинтегрировать Донбасс, а также избежать создания новой олигархической системы,
– отмечают европейские аналитики.
Переходный период, во время которого Украина будет имплементировать экологическое и сельскохозяйственное законодательство ЕС, позволил бы частично разминировать территорию. Параллельно с тем, Евросоюз начал бы внутренние институциональные реформы.
К Евросоюзу Украина вместе с Молдовой, Черногорией, Албанией и Северной Македонией смогли бы присоединиться к 2033 году. После вступления Украина получала бы больше дотаций из региональных и сельскохозяйственных фондов ЕС. Восстановление Украины координировали бы США, ЕС, другие страны G7 вместе с Китаем. Украина стала бы примером "Зеленого курса", заменив топливо возобновляемыми источниками энергии во время реконструкции. А украинские переселенцы вернулись бы домой и помогали восстанавливать страну после войны.
Что ж, теперь можно перейти и к другим вариантам развития событий – кто-то может назвать их пессимистичными, а кто-то – довольно реалистичными.
Сценарий 2. Вторая Холодная война – новый "железный занавес"
Согласно второму сценарию, ЕС и США продолжат оказывать военную и финансовую поддержку Украине. Хотя Украина сможет вытеснить Россию из захваченных в 2014 году районов Донбасса, она не сможет полностью отвоевать свою территорию. В частности, россияне могут закрепиться в Крыму и на оккупированных частях Донбасса, построив новую версию "железного занавеса".
- Однако Россия не остановится и будет вести гибридную войну против Украины и ее союзников. Преемник Путина (кем бы он ни был) не изменит эту политику и типичные российские нарративы. Потому западные санкции будут оставаться в силе, а российская экономика переориентируется на Восток.
- Кроме того, Россия может найти поддержку в Китае, поскольку эта страна тоже будет испытывать экономические ограничения – уже со стороны США. ЕС все чаще будет поддерживать общую точку зрения с США и это может привести к биполярному миру. Европейский Союз сблизится с Соединенными Штатами по вопросам торговой и промышленной политики.
При таком сценарии Украина смогла бы интегрироваться в Евросоюз. В случае наличия оккупированных территорий, в ЕС ссылались бы на прецедент Кипра. В конце концов, вместе с Западными Балканами и Молдовой Украина таки присоединилась бы к ЕС,
– предполагают эксперты.
Новые страны-члены будут проходить поэтапную интеграцию в ЕС. Этот механизм позволил бы отложить институциональные реформы в Брюсселе. Сотрудничество Евросоюза и НАТО усилится, а ОБСЕ как структура все больше будет терять свое значение.
В рамках биполярного мира Китай не будет помогать восстанавливать Украину. Этим вопросом займется специальная рабочая группа Большой семерки.
Сценарий 3. Замороженный конфликт
В таком случае ЕС и США все больше будут сомневаться в поддержке Украины. После президентских выборов США в 2024 году новый американский лидер может изменить приоритеты: с финансовой помощи Украины переключиться на внутренние проблемы и геоэкономическое противостояние с Китаем. В то время странам-членам ЕС будет все труднее найти компромисс по уровню поддержки Украины.
По мнению специалистов, сначала Россия может воспользоваться ситуацией и получить незначительные достижения на поле боя. Однако дальше обе страны не смогут продвигаться на фронте. В то время как Россия, так и Украина искали бы способ завершить войну и сосредоточиться на экономическом восстановлении. Эксперты отмечают, что возможно стороны провели бы переговоры с участием Турции и/или ООН. По такому сценарию страны могли бы заключить соглашение о прекращении огня и создании какой-то "новой республики на Донбассе". Российские войска были бы вынуждены отойти на территории, захваченные в 2014 году, а голубые каски ООН были бы размещены на оккупированных, после 2022 года, территориях.
Киев и Москва могли бы провести выборы через 10 лет под международным наблюдением для определения окончательного статуса Донбасса и Крыма. В таком случае Украина провозгласила бы нейтралитет и изъяла из своей Конституции цель членства в НАТО. Беларусь осталась бы под московским влиянием, но имела бы больше возможностей для своего курса. Китай сможет балансировать между Россией и ЕС, а торговля с США будет сокращаться.
- После провозглашения нейтралитета Украина бы приостановила свой путь к членству в НАТО. Согласно этому сценарию, может произойти стагнация и в евроинтеграционном процессе. Большинство стран-членов ЕС будут испытывать меньшую неотложность в ускорении вступления Украины и Молдовы в Евросоюз.
- После открытия переговоров о вступлении, переговоры не продвигались бы дальше, из-за слабости украинской демократии и верховенства права. Возможны ухудшения отношений между ЕС и Украиной, особенно при присоединении к ЕС стран Западных Балкан. В таком случае, Киев предпочитал бы "дружественные к нему страны". В то же время, внутренние разногласия Евросоюза заблокировали бы институционную реформу ЕС.
В таком контексте главными спонсорами обновления Украины станут частные инвесторы, а не ЕС. Без доступа к внутреннему рынку ЕС украинская экономика скатилась бы в рецессию, а многие малые и средние украинские предприятия обанкротились бы. Лишь часть украинских беженцев вернулись бы отстраивать Украину, в то время как большая часть осталась бы за границей из-за лучших возможностей.
Сценарий 4. Ядерные удары и распад России на части
По этому сценарию Украина продолжит получать мощную поддержку от ЕС и США и быстро сможет вытеснить Россию из Донбасса. Однако, в отличие от первого сценария, это может привести к падению режима Путина.
- Когда Украина пойдет в Крым, Россия может начать наступление со стороны Беларуси. Эскалация конфликта может затронуть и Приднестровье, а также Армению, Азербайджан или Иран. В таком случае, Россия окажется под сильным давлением и применит ядерное оружие в западных регионах Украины, чтобы остановить поставки оружия Киеву.
- НАТО сразу же применит статью 5 после того, как ядерные осадки окажутся на территории государств-членов НАТО. Целеустремленные авиаудары Альянса уничтожили бы большую часть российской армии в Украине, Черноморский флот и ядерные пусковые площадки в России.
В такой ситуации часть русских солдат сдастся, а частные наемники продолжат воевать. Если Россия атакует страны-члены НАТО, война может обостриться. В таких условиях в России возможен военный переворот, но новое правительство не сможет вести успешные переговоры.
Если страны НАТО подвергаются нападению, то в будущем Евросоюз будет омрачен кризисами и страхом перед предстоящей войной с Китаем. Вопрос расширения может еще больше разделить блок. Инфляция, бедность и недоступность жилья станут серьезными проблемами в Еврозоне. В ЕС будет преуспевать преступность и коррупция, а международное влияние блока уменьшится. Западные государства сфокусируются на создании новой мощной архитектуры безопасности с центром НАТО.
Реконструкция Украины будет координирована МВФ и Всемирным банком под эгидой США. Хотя в некоторых областях будут применяться стандарты ЕС, потребность в дальнейшем их согласовании уменьшится из-за отсутствия перспективы вступления.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь: