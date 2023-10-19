В одном из сценариев Украина сможет выиграть войну, вступить в ЕС и НАТО, а режим Путина будет свергнут. Именно такой вариант нашему государству и нужен, но сбудется ли он, а главное при каких обстоятельствах – читайте в материале 24 Канала, доступ к которому мы получили из Европарламента.

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Четыре сценария развития войны

Исследовательский центр Европарламента обнародовал документ о возможных сценариях Украины на пути к ЕС и отношениям Евросоюза с разными странами вплоть до 2035 года.

Обратите внимание! Над документом работали более 50 экспертов аналитических центров ЕС, университетов, институтов ЕС и разных украинских организаций. Обсуждение проводилось по правилам Chatham House, чтобы участники могли максимально свободно выражать собственное мнение.



В исследовательском центре Европарламента подчеркнули, что эти сценарии является представлением о будущее, а не прогнозами. Аналитики также отмечают, что это не единственно возможные сценарии и варианты развития событий.



Сценарии завершения войны России против Украины / Инфографика Исследовательского центра Европарламента

Сценарий 1: Справедливая победа и стабильность

Следует сразу заметить, что этот вариант европейских аналитиков самый оптимистичный. Эксперты отмечают, что при таком развитии событий ЕС и США продолжат военную и финансовую помощь Украине, независимо от того, какая партия будет у власти в США. Украина сможет выиграть войну и выгнать российских окупантов со своей территории.

В России рухнет режим Путина, а к власти придет новое правительство, которое сможет заключить мирное соглашение, выплатить репарации и отдать военных преступников в международный трибунал.

В Брюсселе считают, что по такому сценарию Запад мог бы отменить санкции против России, что позволило бы ей постепенно интегрироваться в мировую экономику. Турция и Китай смогли бы выступить посредниками.

В случае полного проигрыша Москвы изменился бы и режим в Беларуси. Без поддержки Путина Лукашенко потерял бы власть, а Минск стал менее зависим от Кремля.

В то же время аналитики убеждены, что, несмотря на расширение сотрудничества с Западом, Россия бы не развивала настоящую демократию.

Что касается евроатлантической интеграции Украины – она бы происходила быстро и успешно. Украина могла бы присоединиться к НАТО сразу после войны, а украинская армия обеспечила бы ведущую роль на восточном фланге Альянса.

Обратите внимание! После победы Крым вернулся бы в Украину, а российские войска оставили бы Приднестровье в рамках предстоящего мирного соглашения. Молдова больше не была бы нейтральной страной и стала бы частью Североатлантического союза.



Впрочем, Грузия не смогла бы вступить в НАТО, поскольку дальнейшее присутствие России в Южной Осетии и Абхазии заблокирует эту возможность. С геополитической точки зрения Австрия, Кипр, Ирландия и Мальта будут оставаться нейтральными после восстановления мира.

Согласно этому сценарию после войны Украина сосредоточится на сложных переговорах о вступлении в ЕС. Киеву придется работать над вопросом верховенства права, реинтегрировать Донбасс, а также избежать создания новой олигархической системы,

– отмечают европейские аналитики.

Переходный период, во время которого Украина будет имплементировать экологическое и сельскохозяйственное законодательство ЕС, позволил бы частично разминировать территорию. Параллельно с тем, Евросоюз начал бы внутренние институциональные реформы.

К Евросоюзу Украина вместе с Молдовой, Черногорией, Албанией и Северной Македонией смогли бы присоединиться к 2033 году. После вступления Украина получала бы больше дотаций из региональных и сельскохозяйственных фондов ЕС. Восстановление Украины координировали бы США, ЕС, другие страны G7 вместе с Китаем. Украина стала бы примером "Зеленого курса", заменив топливо возобновляемыми источниками энергии во время реконструкции. А украинские переселенцы вернулись бы домой и помогали восстанавливать страну после войны.

Что ж, теперь можно перейти и к другим вариантам развития событий – кто-то может назвать их пессимистичными, а кто-то – довольно реалистичными.

Сценарий 2. Вторая Холодная война – новый "железный занавес"

Согласно второму сценарию, ЕС и США продолжат оказывать военную и финансовую поддержку Украине. Хотя Украина сможет вытеснить Россию из захваченных в 2014 году районов Донбасса, она не сможет полностью отвоевать свою территорию. В частности, россияне могут закрепиться в Крыму и на оккупированных частях Донбасса, построив новую версию "железного занавеса".

Однако Россия не остановится и будет вести гибридную войну против Украины и ее союзников. Преемник Путина (кем бы он ни был) не изменит эту политику и типичные российские нарративы. Потому западные санкции будут оставаться в силе, а российская экономика переориентируется на Восток.

Кроме того, Россия может найти поддержку в Китае, поскольку эта страна тоже будет испытывать экономические ограничения – уже со стороны США. ЕС все чаще будет поддерживать общую точку зрения с США и это может привести к биполярному миру. Европейский Союз сблизится с Соединенными Штатами по вопросам торговой и промышленной политики.

Обратите внимание! В таком контексте Турция может закрепить свою западную ориентацию, но потерять посредническую роль. Беларусь вступит в формальный союз с Россией, в котором, очевидно, Москва будет доминировать. Швеция, наконец, вступит в НАТО, а Ирландия может отказаться от нейтралитета. Украина не сможет обрести членство в НАТО, а получит гарантии безопасности от западных союзников. Отказаться от нейтралитета и подписать гарантии безопасности может Молдова. Две страны могли бы вместе интегрироваться во многие структуры НАТО. Из-за большой концентрации российских войск в Грузии, эта страна скорее всего не смогла бы получить такие же гарантии.

При таком сценарии Украина смогла бы интегрироваться в Евросоюз. В случае наличия оккупированных территорий, в ЕС ссылались бы на прецедент Кипра. В конце концов, вместе с Западными Балканами и Молдовой Украина таки присоединилась бы к ЕС,

– предполагают эксперты.

Новые страны-члены будут проходить поэтапную интеграцию в ЕС. Этот механизм позволил бы отложить институциональные реформы в Брюсселе. Сотрудничество Евросоюза и НАТО усилится, а ОБСЕ как структура все больше будет терять свое значение.

В рамках биполярного мира Китай не будет помогать восстанавливать Украину. Этим вопросом займется специальная рабочая группа Большой семерки.

Сценарий 3. Замороженный конфликт

В таком случае ЕС и США все больше будут сомневаться в поддержке Украины. После президентских выборов США в 2024 году новый американский лидер может изменить приоритеты: с финансовой помощи Украины переключиться на внутренние проблемы и геоэкономическое противостояние с Китаем. В то время странам-членам ЕС будет все труднее найти компромисс по уровню поддержки Украины.

По мнению специалистов, сначала Россия может воспользоваться ситуацией и получить незначительные достижения на поле боя. Однако дальше обе страны не смогут продвигаться на фронте. В то время как Россия, так и Украина искали бы способ завершить войну и сосредоточиться на экономическом восстановлении. Эксперты отмечают, что возможно стороны провели бы переговоры с участием Турции и/или ООН. По такому сценарию страны могли бы заключить соглашение о прекращении огня и создании какой-то "новой республики на Донбассе". Российские войска были бы вынуждены отойти на территории, захваченные в 2014 году, а голубые каски ООН были бы размещены на оккупированных, после 2022 года, территориях.

Киев и Москва могли бы провести выборы через 10 лет под международным наблюдением для определения окончательного статуса Донбасса и Крыма. В таком случае Украина провозгласила бы нейтралитет и изъяла из своей Конституции цель членства в НАТО. Беларусь осталась бы под московским влиянием, но имела бы больше возможностей для своего курса. Китай сможет балансировать между Россией и ЕС, а торговля с США будет сокращаться.

После провозглашения нейтралитета Украина бы приостановила свой путь к членству в НАТО. Согласно этому сценарию, может произойти стагнация и в евроинтеграционном процессе. Большинство стран-членов ЕС будут испытывать меньшую неотложность в ускорении вступления Украины и Молдовы в Евросоюз.

После открытия переговоров о вступлении, переговоры не продвигались бы дальше, из-за слабости украинской демократии и верховенства права. Возможны ухудшения отношений между ЕС и Украиной, особенно при присоединении к ЕС стран Западных Балкан. В таком случае, Киев предпочитал бы "дружественные к нему страны". В то же время, внутренние разногласия Евросоюза заблокировали бы институционную реформу ЕС.

В таком контексте главными спонсорами обновления Украины станут частные инвесторы, а не ЕС. Без доступа к внутреннему рынку ЕС украинская экономика скатилась бы в рецессию, а многие малые и средние украинские предприятия обанкротились бы. Лишь часть украинских беженцев вернулись бы отстраивать Украину, в то время как большая часть осталась бы за границей из-за лучших возможностей.

Сценарий 4. Ядерные удары и распад России на части

По этому сценарию Украина продолжит получать мощную поддержку от ЕС и США и быстро сможет вытеснить Россию из Донбасса. Однако, в отличие от первого сценария, это может привести к падению режима Путина.

Когда Украина пойдет в Крым, Россия может начать наступление со стороны Беларуси. Эскалация конфликта может затронуть и Приднестровье, а также Армению, Азербайджан или Иран. В таком случае, Россия окажется под сильным давлением и применит ядерное оружие в западных регионах Украины, чтобы остановить поставки оружия Киеву.

НАТО сразу же применит статью 5 после того, как ядерные осадки окажутся на территории государств-членов НАТО. Целеустремленные авиаудары Альянса уничтожили бы большую часть российской армии в Украине, Черноморский флот и ядерные пусковые площадки в России.

В такой ситуации часть русских солдат сдастся, а частные наемники продолжат воевать. Если Россия атакует страны-члены НАТО, война может обостриться. В таких условиях в России возможен военный переворот, но новое правительство не сможет вести успешные переговоры.

В таком контексте в России хаотично возникнут новые центры власти, а региональные образования усилят свою независимость. Ранее оккупированные Россией Крым, Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия реинтегрируются в свои страны. Украина, Молдова и Грузия получат членство в НАТО.



Китай воспользуется ситуацией и распространит свое влияние на Сибирь и на части Центральной Азии. Поражение России может привести к гражданской войне в Беларуси.

Если страны НАТО подвергаются нападению, то в будущем Евросоюз будет омрачен кризисами и страхом перед предстоящей войной с Китаем. Вопрос расширения может еще больше разделить блок. Инфляция, бедность и недоступность жилья станут серьезными проблемами в Еврозоне. В ЕС будет преуспевать преступность и коррупция, а международное влияние блока уменьшится. Западные государства сфокусируются на создании новой мощной архитектуры безопасности с центром НАТО.

Реконструкция Украины будет координирована МВФ и Всемирным банком под эгидой США. Хотя в некоторых областях будут применяться стандарты ЕС, потребность в дальнейшем их согласовании уменьшится из-за отсутствия перспективы вступления.

Важно! На самом деле, все 4 сценария, при определенных обстоятельствах, выглядят и могут стать достаточно реалистичными. Конечно, история не знает вариантов "если бы" да "кабы". Но очевидно, что вариант заморозки войны выглядит для Украины едва ли не самым плохим и опасным по своей сути. Есть ли риски, что он сбудется? Надеемся, что нет, но при определенных условиях вполне возможно. Однако украинские власти и общество пока упорно стоят на своих неизменных позициях – выйти на границы 1991 года, Россия должна выплатить репарации, а Украина – вступить в ЕС и НАТО.



Именно так и должна завершиться эта война, а примером для других авторитарных стран или организаций должно стать публичное наказание агрессора и создание новой эффективной системы и гарантий безопасности. Несмотря на все препятствия, внутренние проблемы, споры, вставления палок в колеса и вероятную смену политических элит на Западе, союзники все еще активно поддерживают Украину и обещают, что будут стоять с нашим государством до конца.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь: