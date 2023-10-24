Як пише The New York Times, в умовах, коли лобові атаки виявляються складними і смертельно небезпечними, "глибока війна", яку ведуть обидві сторони, набуває особливого значення.

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Зима може стати зброєю проти деморалізованих окупантів

Україна сподівається, що удари по командних центрах, складах боєприпасів, лініях постачання і базах, розташованих далеко від фронту, знижуватимуть боєздатність Росії.

Рішення Джо Байдена про постачання Україні ракет дальнього радіуса ATACMS дає Києву можливість вражати російські позиції на всій окупованій території, за винятком частини Криму.

Потужні ракети, що несуть касетні боєприпаси, які розкидають понад 900 бомб по території цілі, були використані для ударів по двох ключових російських передових оперативних базах, пошкодивши або знищивши щонайменше 14 російських бойових гелікоптерів, які відігравали важливу роль у російській обороні.

Кожен кілометр, на який Україні вдасться просунути на Півдні, де фронт розташований усього за сотню кілометрів від моря, створюватиме нові проблеми для російських військ.

Проте, як зазначають аналітики, цього року Росія продемонструвала велику гнучкість в адаптації до умов бойових дій, і вона може спробувати змінити маршрути постачання або використати власну артилерію та авіацію для протидії українським обстрілам.

Якщо окупанти будуть втягнуті в оборону на широкому фронті, "тоді російські війська опиняться зовні, промокнуть і замерзнуть", – пише аналітик RUSI Джек Вотлінг.

"Якщо цілеспрямовані удари можуть порушити їхню логістику, то обмежена підготовка і польові навички російських військ можуть призвести до максимальної кількості серйозних пошкоджень", – зазначає він.

Іншими словами, навіть якщо Росія прагнутиме використовувати зиму як зброю проти українського цивільного населення, Київ спробує порушити російські системи підтримки далеко за лінією фронту і зробити зиму зброєю проти деморалізованих російських солдатів,

– зазначає The New York Times.

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