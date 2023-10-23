Об этом в своем телеграме рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он объяснил, почему появление этого судна в порту города – очень плохая новость.

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В чем опасность судна в порту Мариуполя

Как отметил Андрющенко, это впервые у причала Судоремонтного завода в Мариуполе пришвартовалось судно морского класса. Раньше говорилось о вариантах река – море. На этот раз говорится о судне класса балкеров, оснащенным собственными кранами. Полная погрузка такого судна – более 5 тысяч тонн. Для сравнения такие же характеристики у судов класса РМ-3, используемых для перевозки грузов.



В порт Мариуполя завели морской балкер России / Фото с телеграма Андрющенко



В порт Мариуполя завели морской балкер России / Фото с телеграма Андрющенко

Что привезено балкером на данный момент неизвестно – продолжаем наблюдение. Учитывая, что в Мариуполе нечего загружать на такой вес, именно доставка в Мариуполь и выгрузка цель. Что именно – не трудно догадаться. Точно не домики для мариупольцев,

– подчеркнул Андрющенко.



Судно могут использовать для военных грузов / Скриншот карты с телеграма Андрющенко

По его словам, военно-логистическая карта начинает меняться. В то же время он добавил, что это приближает "хлопковый" сезон в Приморском районе Мариуполя.

Тем временем из Мариуполя русские захватчики постоянно перемещаются. Причем двигаются они туда-сюда. Петр Андрющенко рассказал, куда ездят оккупанты и зачем.

Куда постоянно ездят оккупанты

Прежде они "катаются" от Мариуполя до Бердянска, ведь это крупный военно-логистический хаб. Там находятся немало пансионатов и баз отдыха, которые оккупанты обустроили под места дислокации своего войска.

По словам Андрющенко, оккупанты должны что-то есть, пить и одеваться. Следовательно, для них создан логистический склад, откуда по побережью развозят продовольствие.

Понятно, что мы контролируем все эти склады и что там происходит. Сейчас это очень легко отследить по Авдеевке. У них закончилась провизия и одновременно с этим они поехали на Авдеевку, поэтому пустые стоят. Сейчас начали снова завозить, а это значит, что 2 – 3 дня и нам завезут очередное пополнение непонятностей,

– сказал советник мэра Мариуполя.

Вероятно, речь идет о войсках, отведенных на доукомплектование. Известно, что из Новоазовска в Бердянск едут грузовики окупантов, наполненные боекомплектами. А из Бердянска движется живая сила, которая частично остается в городе. Следовательно, оккупанты наполняют корпуса вокруг Мариуполя.