Про це у своєму телеграмі розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він пояснив, чому поява цього судна у порту міста – дуже погана новина.

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У чому небезпека судна у порту Маріуполя

Як зазначив Андрющенко, це вперше біля причалу Судоремонтного заводу у Маріуполі пришвартувалося судно морського класу. Раніше мовилося про варіанти річка-море. Цього ж разу мовиться про судно класу балкерів, оснащене власними кранами. Повне навантаження такого судна – понад 5 тисяч тонн. Для порівняння такі ж характеристики у суден класу РМ-3, які використовують для перевезення вантажів.



У порт Маріуполя завели морський балкер Росії / Фото з телеграму Андрющенка​



У порт Маріуполя завели морський балкер Росії / Фото з телеграму Андрющенка

Що привезено балкером, на зараз невідомо – продовжуємо спостереження. З огляду на те, що в Маріуполі немає чого завантажувати на таку вагу, саме доставка в Маріуполь та вивантаження є метою. Що саме – не важко здогадатись. Точно не будиночки для маріупольців,

– наголосив Андрющенко.



Судно можуть використовувати для військових вантажів / Скриншот карти з телеграму Андрющенка

За його словами, військово-логістична мапа починає змінюватися. Водночас він додав, що це наближає "бавовняний" сезон у Приморському районі Маріуполя.

Тим часом з Маріуполя російські загарбники постійно переміщаються. Причому рухаються вони туди-сюди. Петро Андрющенко розповів, куди їздять окупанти і навіщо.

Куди постійно їздять окупанти

Передовсім вони "катаються" від Маріуполя до Бердянська, адже це великий військово-логістичний хаб. Там розташовано чимало пансіонатів і баз відпочинку, які окупанти облаштували під місця дислокації свого війська.

За словами Андрющенка, окупанти мають щось їсти, пити й одягатися. Відтак, для них створений логістичний склад, звідки по узбережжю розвозять продовольство.

Зрозуміло, що ми контролюємо ці всі склади, й що там відбувається. Зараз це дуже легко відстежити по Авдіївці. У них закінчилася провізія та одночасно з цим вони поїхали на Авдіївку, тому стоять пусті. Зараз почали знову завозити, а це означає, що 2 – 3 дні й нам завезуть чергове поповнення незрозумілостей,

– сказав радник мера Маріуполя.

Ймовірно, йдеться про війська, відведені на доукомплектування. Відомо, що з Новоазовська до Бердянська їдуть вантажівки окупантів, наповнені боєкомплектами. А з Бердянська рухається жива сила, яка частково залишається у місті. Відтак, окупанти наповнюють корпуси навколо Маріуполя.