Приїжджають у Маріуполь цілими сім'ями, імовірно, з наміром залишились у місті. Про це 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя, уточнивши, що кількість мігрантів вже перевалила за 50 тисяч.

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"Потік цього л*йна не припиняється. Я вже навіть не розумію, де вони планують жити, тому що там немає місць для розселення. Але вони їдуть", – наголосив Петро Андрющенко.

Мігрантів відправлятимуть воювати

Безперервний приїзд етнічних меншин росіяни непогано стимулюють грошима. Адже мігранти приїжджають до Маріуполя на так звані "заробітки". Приїжджають заробляти до українського міста навіть з Ростова-на-Дону.

Таких грошей на території Росії вони не зароблять, тому це штучна історія. Все для того, аби наповнити росіянами Маріуполь і там їх утримати. Ми знаємо, що буде далі. Їх вже почали забирати на фронт,

– зазначив Андрющенко.

"Заробітчани" приїжджають до Маріуполя цілими сім'ями – з дружинами та дітьми. Загалом у місті налічують вже понад 50 тисяч мігрантів з Середньої Азії.

"Хіджаби у Маріуполі стали звичною справою, але цього ніколи не було. Просто для розуміння, наскільки там змінився національно-етнічний склад", – наголосив радник мера Маріуполя.

До того ж мігранти привозять до України російські проблеми, зокрема й чвари на релігійному підґрунті. Фактично мусульман у місті стало так багато, як ніколи до того – чеченці, дагестанці, узбеки, таджики. Вони зрештою починають з'ясовувати стосунки між собою й групуватись у банди.

Петро Андрющенко про засилля мігрантів у Маріуполі: дивитись відео

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