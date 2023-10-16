Сварки між етнічними меншинами відбуваються з приводу та без.Про це 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя, зауваживши, що ситуація може погіршитись надалі.
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Що відбувається у Маріуполі
Кількість мігрантів у Маріуполі вже давно перетнула межу у 50 тисяч. Вони почали почуватись доволі комфортно в українському місті, адже перевозять туди навіть свої сім'ї.
Щодо етнічних банд, то їх не зробили. Уявіть, туди приїхало 50 тисяч узбеків, таджиків і ще незрозуміло хто, то вони самі по собі збиваються в банди. Росія притягнула в Маріуполь всі свої етнічні проблеми і російський фашизм,
– зауважив Петро Андрющенко.
Станом на зараз у Маріуполі залишилось близько 70 – 80 тисяч українців, понад 50 тисяч – приїжджі з Середньої Азії, азійської частини Росії. Крім того, у місті чимало російських військових, ДНРівців.
"В цьому випадку всі проблеми, які сконцентровані на території Росії, квітнуть. Є певні конфлікти між кадирівцями і дагестанцями, узбеками і таджиками. Між всіма ними, як мусульманами, сконцентрована взаємна неприязнь до російських військових, як до християн", – пояснив Андрющенко.
За всім цим спостерігають маріупольці, які не беруть участі у цих розбираннях, але страждають від них. Адже містяни піддаються найбільшому цькуванню з боку росіян та приїжджих.
Петро Андрющенко про етнічні меншини в Маріуполі: дивіться відео
Етнічні меншини кидатимуть у бій
Щобільше, на думку Андрющенка, ситуація у Маріуполі та інших тимчасово загарбаних територіях надалі лише погіршуватиметься.
Російському керівництву це вигідно – тримати Маріуполь у такому безладі. Далі піде Бердянськ, умовно Токмак, Мелітополь, Нова Каховка. Таке може чекати на усі тимчасово окуповані території, якщо дати росіянам волю,
– наголосив радник мера Маріуполя.
"Малі народи Росії", як кажуть самі ж росіяни, переміщують на окуповані території. Потім ж їх можуть кидати у "м'ясні штурми". Ймовірно, до президентських виборів у Росії, в бій кидатимуть якраз етнічні меншини, не зачіпаючи європейську частину Росії.
"У такий спосіб вони "вичистять" свою територію, отримають електоральні бонуси", – додав Андрющенко.
Ситуація у Маріуполі: що відомо
- Через удари по логістичних шляхах, Росія продовжує шукати нових варіантів для відновлення своїх можливостей. Зокрема, окупанти будують нову залізничну лінію до Маріуполя, використовуючи для цього цивільних. У такий спосіб вони хочуть скоротити час для постачання озброєння до тимчасово окупованих частин Запорізької області.
- Днями до Маріуполя перекинули нові резерви живої сили. Відбулось це вперше за пів року – з квітня 2023 року. Мовиться про приблизно 5 тисяч військових, а також техніку – системи ППО та системи зв'язку.
- Крім того, на початку жовтня окупанти оголосили про початок осіннього призову в Маріуполі та частині інших окупованих територій. Повістки роздають молодим хлопцям. Мобілізаційний процес набирає обертів.