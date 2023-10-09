Радник мера Петро Андрющенко розповів, що вороги навіть вже не дотримуються глобальних заходів безпеки, переміщуючи системи ППО. Також окупанти в Маріуполі почали мобілізовувати юнаків до російської армії.
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Що відомо про перекидання резерву в Маріуполь
Черговий резерв живої сили переведено в Маріуполь та район. Зафіксовано прибуття новосформованих та/або новонабраних російських підрозділів. На шевронах – дві гармати,
– написав Петро Андрющенко.
Він додав з посиланням на твердження джерел, що у перекинутих ворогів навіть форма в стані "жодного разу не пралась". Мовиться про орієнтовно до 5 тисяч ворожих військових.
"Останнє подібне введення нових резервів фіксувалось нами у квітні 2023 року", – зазначив радник мера Маріуполя.
За його словами, росіяни також перекидають та переміщують техніку. Зокрема, українська сторона зафіксувала:
- посилення переміщення систем ППО в та навколо міста вже без дотримання глобальних заходів безпеки;
- додаткове розгортання систем зв'язку вздовж узбережжя від села Мелекіно в напрямку Бердянська.
Росія будує трасу та залізницю в Маріуполь: коротко
- Російські окупанти через часті вибухи на Кримському мосту тривожаться та будують нову об'їзну дорогу та пряме залізничне сполучення до тимчасово окупованого Маріуполя.
- До таких дій вороги вдаються, щоб далі перевозити туди вантажі та красти українське зерно. До речі, Маріуполь у ворогів є важливим військово-логістичним хабом.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що вороги будують нову залізничну колію, яка зв'яже Маріуполь, Волноваху з Ростовом-на-Дону та Таганрогом. Ця залізниця може запрацювати вже в листопаді 2023 року. За словами Андрющенка, це серйозна ситуація.