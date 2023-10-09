Радник мера Петро Андрющенко розповів, що вороги навіть вже не дотримуються глобальних заходів безпеки, переміщуючи системи ППО. Також окупанти в Маріуполі почали мобілізовувати юнаків до російської армії.

Дивіться також Жахливий "руській мір": як виглядає стадіон у Маріуполі після приходу туди загарбників – відео

Що відомо про перекидання резерву в Маріуполь

Черговий резерв живої сили переведено в Маріуполь та район. Зафіксовано прибуття новосформованих та/або новонабраних російських підрозділів. На шевронах – дві гармати,

– написав Петро Андрющенко.

Він додав з посиланням на твердження джерел, що у перекинутих ворогів навіть форма в стані "жодного разу не пралась". Мовиться про орієнтовно до 5 тисяч ворожих військових.

"Останнє подібне введення нових резервів фіксувалось нами у квітні 2023 року", – зазначив радник мера Маріуполя.

За його словами, росіяни також перекидають та переміщують техніку. Зокрема, українська сторона зафіксувала:

посилення переміщення систем ППО в та навколо міста вже без дотримання глобальних заходів безпеки;

додаткове розгортання систем зв'язку вздовж узбережжя від села Мелекіно в напрямку Бердянська.

Росія будує трасу та залізницю в Маріуполь: коротко